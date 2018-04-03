Расходы на страховки и пенсии возьмут под усиленный контроль

России расширят полномочия Правительственной комиссии по вопросам повышения эффективности бюджетных расходов, которая контролирует выплаты страховок и пенсий. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на проект постановления правительства, подготовленный Минэкономразвития

Представители ведомства заявили газете, что расширение полномочий позволит «сконцентрировать финансовые ресурсы» на социально-экономическом развитии России.

Правкомиссия будет рассматривать основные характеристики федерального бюджета, а также Пенсионного фонда (ПФР), Фонда социального страхования (ФСС) и Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС). Орган проследит за реализацией старых госпрограмм и созданием новых.

Также правкомиссия займется оценкой проектов среднесрочного прогноза Минэкономразвития и будет рассматривать предложения по распределению «дополнительных денег». При этом контроля над расходами регионов правкомиссия не получит.

При правкомиссии появится отдельная подкомиссия во главе с министром экономического развития Максимом Орешкиным . В неё войдут представители Минфина , аппарата правительства и Счетной палаты . Подкомиссия будет предлагать досрочно прекращать действия госпрограмм или изменять их условия.

Профессор РАНХиГС Анатолий Селюков заявил в комментарии «Известиям», что надзор за тратами денег из бюджета в России работает удовлетворительно. По его мнению, проблема заключается в отсутствии контроля над конечным результатом.