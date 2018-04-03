Ещё
Расходы на страховки и пенсии возьмут под усиленный контроль
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя

Расходы на страховки и пенсии возьмут под усиленный контроль 

Рамблер 28 минут назад
Фото: РИА Новости
В России расширят полномочия Правительственной комиссии по вопросам повышения эффективности бюджетных расходов, которая контролирует выплаты страховок и пенсий. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на проект постановления правительства, подготовленный Минэкономразвития.
Представители ведомства заявили газете, что расширение полномочий позволит «сконцентрировать финансовые ресурсы» на социально-экономическом развитии России.
Правкомиссия будет рассматривать основные характеристики федерального бюджета, а также Пенсионного фонда (ПФР), Фонда социального страхования (ФСС) и Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС). Орган проследит за реализацией старых госпрограмм и созданием новых.
Также правкомиссия займется оценкой проектов среднесрочного прогноза Минэкономразвития и будет рассматривать предложения по распределению «дополнительных денег». При этом контроля над расходами регионов правкомиссия не получит.
При правкомиссии появится отдельная подкомиссия во главе с министром экономического развития Максимом Орешкиным. В неё войдут представители Минфина, аппарата правительства и Счетной палаты. Подкомиссия будет предлагать досрочно прекращать действия госпрограмм или изменять их условия.
Профессор РАНХиГС Анатолий Селюков заявил в комментарии «Известиям», что надзор за тратами денег из бюджета в России работает удовлетворительно. По его мнению, проблема заключается в отсутствии контроля над конечным результатом.
Профессор Финансового университета Виталий Шаров предположил, что создание подкомиссии при правкомиссии не будет успешным, так как чиновники там «будут контролировать сами себя».
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя12
США выдвигают против РФ оружие «первого удара»96
СК показал высоковольтные провода в сгоревшем ТЦ153
Моряки РФ отказались от ультиматума украинцев491
Гребенщиков удивил признанием о Крыме37
Видео
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
00:33
Стали известны подробности взрыва в Ереване
Происшествия Социология
00:33
Россияне пострадали при взрыве в Ереване
Происшествия
00:43
В Сочи горит пятиэтажный дом
Происшествия Катастрофы
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
01:20
Ракетам «Калибр» изменят место базирования
Оружие Статьи
00:33
В Сирии обстреляли американскую базу
Происшествия Ближний Восток
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
01:10
РФ пригрозила Белоруссии новыми ограничениями
Экономика
00:57
Москву заподозрили в «захвате» линий связи
Армия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение