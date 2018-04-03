Повышение пенсионного возраста исчезло из прогноза ВЭБа

ВЭБ удалил тезис о повышении пенсионного возраста из доработанного макропрогноза

ВЭБ удалил тезис о повышении пенсионного возраста из доработанной версии «Прогноза экономического развития России на 2018-2021 годы». Об этом сообщили RNS в Институте исследований и экспертизы Внешэкономбанка, который подготовил документ.

«Мы просчитываем различные варианты реализации пенсионной реформы. Однако все варианты начинают реализовываться не раньше 2020 года и не могут влиять на экономический прогноз в среднесрочном периоде. Поэтому мы скорректировали комментарий к нашему прогнозу до 2021 года, убрав упоминание об изменении пенсионного возраста», — сказали в Институте.

13 марта ВЭБ опубликовал прогноз экономического развития России на 2018-2021 годы. В нем было указано, что с 2020 года ожидается начало пенсионной реформы.

«С 2020 года ожидается старт пенсионной реформы, включающей в себя постепенное (по полгода) увеличение пенсионного возраста», — говорилось в документе, который был удален с сайта ВЭБа на следующий день.

В Институте исследований и экспертизы Внешэкономбанка объяснили это тем, что макропрогноз отозван на доработку. «Отозвали на доработку. Не все разделы отчета были доработаны и до конца выверены», — сказали RNS в Институте.

Обновленная версия макропрогноза не содержит тезиса о повышении пенсионного возраста.

«В послании президента Федеральному собранию предложен возврат к опережающему инфляцию повышению пенсий и, по-видимому, новые правила индексации пенсий станут одним из элементов ожидаемой пенсионной реформы, но это уже другой макроэкономический сценарий», — отмечают авторы доклада.