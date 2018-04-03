Прощай, Европа: российская нефть утекает на восток

Россия снизила поставки в страны дальнего зарубежья и добычу нефти в первом квартале 2018 года. Но падения доходов не произошло, поскольку цена нефти российской марки Urals выросла на четверть. Больше российского сырья стали получать Белоруссия Китай . Эксперты говорят о продолжающейся политики «разворота на восток».

В первом квартале Россия снизила экспорт нефти в страны дальнего зарубежья на 3,5%. По данным Центрального диспетчерского управления (ЦДУ ТЭК), в январе-марте из России было поставлено в страны дальнего зарубежья 57,225 млн тонн, с учетом транзитных ресурсов из Азербайджана Казахстана этот показатель составил 61, 95 млн тонн (на 3,2% меньше, чем за аналогичный период 2017 года).

Снижение поставок произошло почти по всем направлениям: по системе нефтепроводов АК «Транснефть» , через порты Новороссийск , Усть-Луга и Козьмино. Значительнее всего (на 28%) снизились отгрузки через порт Приморск.

Эксперты выделяют несколько причин такой тенденции. Первая из них — это цена вопроса. Чем дешевле нефть, тем активнее импортеры наращивают объемы закупок, чем она дороже, тем ниже их активность даже с учетом влияния сезонных и рыночных факторов, полагает аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов

При этом выручка экспортера растет благодаря благоприятной ценовой конъюнктуре, добавляет эксперт. Согласно данным, обнародованным в понедельник Минфином РФ , средняя цена нефти российской марки Urals в январе-марте 2018 года выросла на 25,3% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составила $65,22 за баррель.

В 2017 году в аналогичном периоде Urals торговалась на уровне $52,04. При этом нефть эталонных мировых марок — Brent и WTI с небольшими колебаниями уверенно растет с середины прошлого года и с ноября 2017 года стабильно держится выше $60 за баррель.

Дмитрий Маринченко. За первые три месяца 2018 года сама добыча нефти и конденсата сократилась примерно на 1.2% год к году, обращает внимание директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Ratings

Это связано с тем, что России потребовалось некоторое время, чтобы в начале 2017 года привести добычу нефти в соответствие соглашением ОПЕК+.

При этом в марте Россия — впервые с 2017 года — не смогла в полном объеме выполнить обязательства по сокращению нефтедобычи в рамках сделки ОПЕК+.

Из суммарного сокращения в 1,8 млн баррелей в сутки, которое взяли на себя 27 стран-участниц договора, на РФ приходится 300 тыс. баррелей в сутки.

В понедельник министр энергетики Александр Новак заявил, что в марте Россия достигла уровня сокращения добычи на 93,4%.

«Колебания добычи жидких углеводородов в марте вызваны высоким спросом на газ, а также сезонными факторами внутреннего рынка», — сообщило Минэнерго.

На фоне высоких цен и увеличившейся таможенной субсидии за первый квартал объем нефтепереработки вырос на 0,5% до 79 млн тонн. Поэтому экспорт, являющийся производной от объемов добычи и переработки внутри страны, снизился, поясняет старший консультант Vygon Consulting Дарья Козлова

На фоне роста цен на нефть — а в России маржа нефтепереработки коррелирует с ценой на нефть в связи с особенностями налогообложения — и продолжающейся модернизацией некоторых российских заводов перерабатывать нефть внутри страны стало чуть более выгодно, соглашается Маринченко.

Снижение поставок в западном направлении связанно также с особенностями маркетинга российских энергоносителей в условиях параллельного развития двух сортов ВСТО и Urals, отмечает директор аналитического департамента «Golden Hills — КапиталЪ АМ» Михаил Крылов

Ранее директор департамента транспорта, планирования и учета грузопотоков «Транснефти» Игорь Кацал также говорил о «перераспределении потоков на восток».

По данным ЦДУ ТЭК, объем экспортных поставок в Китай в первом квартале вырос с 6,405 млн тонн нефти до 9,175 млн тонн.

Россия уже больше года держит статус ключевого поставщика нефти в КНР. Экспорт нефти из РФ в Китай в январе достиг 5,67 млн тонн.

Сильные позиции России на этом направлении сохраняются, в первую очередь, за счет долгосрочных контрактов. Одним из ключевых направлений экспорта российской нефти Китай стал всего несколько лет назад: этому предшествовал запуск трубопровода «Восточная Сибирь — Тихий океан» (ВСТО), а также ряд двусторонних соглашений, самое крупное из которых — договор между «Роснефтью» и CNPC, заключённый в 2013 году. По нему российская компания получила предоплату на $20 млрд

Ранее в «Транснефти» прогнозировали, что экспорт российской нефти в Китай по трубопроводной системе компании вырастет в 2018 году в 1,4 раза и превысит 38,3 млн тонн.

Дополнительный негативный эффект на объемы в направлении дальнего зарубежья оказало увеличение поставок нефти в Белоруссию, на фоне подписания пакета документов об урегулирования разногласий в нефтегазовой сфере в прошлом году, отмечает Козлова.

По данным ЦДУ ТЭК, рост поставок в ближнее зарубежье составил 13,4% относительно прошлогоднего показателя — до 4,536 млн тонн.

Экспорт в Белоруссию увеличился на 12,5%, до 4,5 млн тонн. На 19,5% выросли поставки на Мозырский НПЗ в первом квартале (до 2,4 млн тонн), на Новополоцкий НПЗ — на 5,5% (2,11 млн тонн).

В 2016 году Россия сократила поставки нефти в Белоруссию из-за разногласий в подходах к определению цены на газ и накопившихся долгов республики. В апреле 2017 года стороны урегулировали нефтегазовый конфликт и договорились вернуться к поставкам нефти из РФ в Белоруссию в прежним объемах — 24 млн тонн в год, согласно контакту до 2024 года. При этом 18 млн тонн из них должны поставляться на белорусские НПЗ.

Кроме того, в первом квартале 2018 года вырос экспорт российской нефти в Узбекистан . За указанный период в республику было поставлено 36 тыс. тонн. В марте поставки составили 11,1 тыс. тонн.

Двусторонний меморандум о поставке в Узбекистан 500 тыс. тонн российской нефти был подписан в апреле 2017 года в ходе визита в Москву президента Узбекистана Шавката Мирзиеева . Поставки нефти в республику пока осуществляются в тестовом режиме.

Падение объёмов экспорта сырой нефти в ближнее зарубежье никак не связано с падением спроса в остальном мире.

Наоборот, спрос на нефть продолжает расти, отмечает Маринченко. По прогнозам Международного энергетического агентства (МЭА), что в 2018 году этот показатель увеличится на 100 тыс. баррелей в сутки — до 99,3 млн б/с.

По мнению эксперта, едва ли эта тенденция снижения экспорта из РФ сохранится — по результатам года если он сократится, то незначительно, на 1-2%.