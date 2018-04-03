Регионам смягчили условия по реструктуризации долга

Постановлением правительства от 13 декабря 2017 года были утверждены правила проведения в 2017 году реструктуризации задолженности регионов по бюджетным кредитам. В соответствии с этими правилами Минфин России был вправе при заключении дополнительных соглашений установить на 1 января 2018 года предельные значения доли государственного долга субъекта Федерации.

"При этом в случае снижения в действующих соглашениях по состоянию на 1 января 2018 года к фактическому уровню на 1 января 2017 года доли государственного долга субъекта Федерации более чем на 2% объема доходов без учета безвозмездных поступлений за 2017 год предусматривалась возможность установления доли государственного долга субъекта Федерации на 1 января 2018 года со снижением не менее чем на 2% от фактического значения доли государственного долга субъекта Федерации на 1 января 2017 года, но не выше ее фактического значения на 1 декабря 2017 года", — заявил кабмин.

Новое постановление исключает эту норму.

"Такое смягчение требования к доле государственного долга субъекта Федерации от объема доходов регионального бюджета, зафиксированной на 1 января 2018 года, обеспечивает установление менее жестких условий реструктуризации задолженности субъектов Федерации по бюджетным кредитам", — говорится в справке к документу.

Отмечается, что это позволит повысить устойчивость бюджетов регионов, заключивших дополнительные соглашения о реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам, а также снизить риски нарушения регионами-должниками обязательств по поэтапному снижению доли госдолга в сумме доходов бюджета региона.

Как сообщали "Вести. Экономика", в сентябре 2017 года президент России Владимир Путин объявил о том, что с 1 января 2018 года в России запускается программа сроком действия от 7 до 12 лет по реструктуризации накопленных бюджетных кредитов регионов. Глава государства отметил, что программа будет носить добровольный характер, реструктуризация будет направлена на "оздоровление региональных финансов".

В рамках программы Минфин заключил с субъектами РФ соглашения о рассрочке платежей по бюджетным кредитам. Реструктуризация позволит гасить кредиты в размере не более 5% объема основного долга в 2018-2019 годах. В 2020 году сумма выплат увеличится до 10% от объема задолженности. В 2021-2024 годах регионы будут выплачивать по 20% ежегодно.

Для регионов, которые в 2018-2019 годах смогут достичь прироста собственных налоговых и неналоговых доходов выше уровня инфляции, предусмотрена возможность продления общего срока реструктуризации до 2029 года.