Порядок доступа к реестру соглашений субъектов Федерации изменён 

Доступ к сведениям реестра соглашений, заключённых органами государственной власти субъектов Федерации, будет обеспечиваться через специальный портал Минюста. Соответствующее постановление Правительства вступило в силу 5 апреля.
Изменения внесены в Правила госрегистрации соглашений об осуществлении международных и внешнеэкономических связей, Положения о порядке ведения федерального регистра нормативных актов субъектов и Правила ведения регистра муниципальных образований.
«Доступ к сведениям, содержащимся в государственном реестре соглашений, заключённых органами государственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивается через портал Министерства юстиции Российской Федерации «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст. рф)», — говорится в обновлённой редакции документов.