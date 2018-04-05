Порядок доступа к реестру соглашений субъектов Федерации изменён

Доступ к сведениям реестра соглашений, заключённых органами государственной власти субъектов Федерации, будет обеспечиваться через специальный портал Минюста . Соответствующее постановление Правительства вступило в силу 5 апреля.

Изменения внесены в Правила госрегистрации соглашений об осуществлении международных и внешнеэкономических связей, Положения о порядке ведения федерального регистра нормативных актов субъектов и Правила ведения регистра муниципальных образований.