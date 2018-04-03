Кабмин изменил порядок реструктуризации долгов регионов 

Правительство России изменило порядок реструктуризации задолженности субъектов Федерации по бюджетным кредитам. Об этом сообщается на сайте кабмина.
«Установлены менее жёсткие условия реструктуризации задолженности субъектов Федерации», — говорится в документе.
Это позволит повысить устойчивость бюджетов регионов, заключивших дополнительные соглашения о реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам, снизить риски нарушения регионами-должниками обязательств по поэтапному снижению доли государственного долга субъекта Федерации в сумме доходов бюджета региона.