Ещё
Кабмин изменил порядок реструктуризации долгов регионов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя

Кабмин изменил порядок реструктуризации долгов регионов 

Парламентская газета 32 минуты назад
Фото: Парламентская газета
Правительство России изменило порядок реструктуризации задолженности субъектов Федерации по бюджетным кредитам. Об этом сообщается на сайте кабмина.
«Установлены менее жёсткие условия реструктуризации задолженности субъектов Федерации», — говорится в документе.
Это позволит повысить устойчивость бюджетов регионов, заключивших дополнительные соглашения о реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам, снизить риски нарушения регионами-должниками обязательств по поэтапному снижению доли государственного долга субъекта Федерации в сумме доходов бюджета региона.
Парламентская газета: последние новости
Киев может лишить украинцев газа под предлогом «Северного потока-2», считает аналитик Кудрин назвал возможные сроки повышения пенсионного возраста Британское лобби не позволит Лондону ввести табу на обслуживание российских евробондов, считает экономист
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
СК показал высоковольтные провода в сгоревшем ТЦ153
Моряки РФ отказались от ультиматума украинцев482
США выдвигают против РФ оружие «первого удара»68
Гребенщиков удивил признанием о Крыме36
ЧФ будет бороться с «украинским пиратством»212
Видео
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
00:33
Стали известны подробности взрыва в Ереване
Происшествия Социология
00:33
Россияне пострадали при взрыве в Ереване
Происшествия
00:43
В Сочи горит пятиэтажный дом
Происшествия Катастрофы
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
01:20
Ракетам «Калибр» изменят место базирования
Оружие Статьи
00:33
В Сирии обстреляли американскую базу
Происшествия Ближний Восток
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
01:10
РФ пригрозила Белоруссии новыми ограничениями
Экономика
00:57
Москву заподозрили в «захвате» линий связи
Армия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение