Веллер рассказал, как закон о зачислении штрафов ПДД в дорожные фонды изменит ситуацию

«Поправки в Бюджетный кодекс, которые приняла Госдума в первом чтении на пленарном заседании во вторник 3 апреля, позволят зачислять целевым образом в дорожные фонды штрафы за нарушения ПДД. Эта мера частично сможет компенсировать региональным дорожным фондам выпадающие доходы, которые образовались в результате перераспределения акцизных поступлений в 2016», — отметил депутат.

Он напомнил, что с 1 июня 2016 года в бюджеты субъектов России должны поступать 88% доходов от акцизов на нефтепродукты (до 2016 года поступало 100% доходов), остальные 12% — в федеральный бюджет. В дальнейшем же эта пропорция снова претерпела изменения не в пользу региональных бюджетов. В 2107 году в региональные дорожные фонды поступало уже лишь 60% акцизных сборов, в 2018 году планируется снижение поступлений от акцизов до 56%.

«На примере Мурманской области дорожный фонд потерял только в 2018 году 560 миллионов рублей. Это значительно обострило ситуацию с ремонтом дорог в регионе. В целом по стране нормативное состояние региональных автодорог не превышает 40 процентов, а муниципальных и того менее. Не спасают ситуацию и федеральные трансферты. В 2017 году Мурманской области было выделено федеральным центром 180 миллионов рублей, а в 2018 году трансфертов пока не планируется вовсе», — отметил Алексей Веллер. Принятие закона, по его мнению, безусловно изменит ситуацию с наполняемостью дорожных фондов в лучшую сторону. В прошлом году начисленные штрафы за нарушение ПДД в Мурманской области составили 300 миллионов. «Значит дорожные фонды пополнятся примерно на треть, хотя уровня наполняемости, который был до 2016 года, так и не достигнут», — констатирует депутат.

При этом Алексей Веллер отметил, данный закон является половинчатым решением проблемы финансирования региональных дорожных фондов. «Дело в том, что средства от штрафов за нарушение ПДД оставались в региональных бюджетах и до этого. Теперь они будут направляться только в дорожные фонды. То есть потери дорожных фондов будут восстановлены опять же за счет региональных доходов, и денег в региональных бюджетах от этого больше не станет», — подчеркнул Алексей Веллер.