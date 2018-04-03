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Бензин неуклонно дорожает в Новосибирске
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Бензин неуклонно дорожает в Новосибирске 

Все новости Новосибирской области 12 минут назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Бензин марки АИ-92 за неделю стал дороже на 0,3% — до 36,90 рубля за литр. Еще один сорт бензина, АИ-95, подорожал на 0,2% — до 39,84 рубля за литр. Цена на наиболее дорогую марку бензина, АИ-98, осталась без изменений — 44,51 рубля за литр.
Среднее повышение цены на бензин всех марок за период 19-26 марта составило 0,3%. Подорожало в том числе и дизельное топливо — на 0,2% до 42,11 рубля за литр. На отдельных АЗС цена на солярку достигает 45,50 рублей за литр.
Ранее VN.ru сообщал, что согласно изменениям в Налоговом кодексе, акцизы на автомобильное топливо в 2018 году увеличатся дважды. При этом эксперты подчеркивали, что резких скачков не ожидается.
Средства, вырученные от повышения акцизов, пойдут на формирование дорожных фондов — как федерального, так и регионального значения. Сейчас в масштабах страны в приоритете такие субъекты как Крым, Калининград и Дальний Восток. На строительство и ремонт дорог именно в этих регионах, по сообщениям федеральных СМИ, и планируется потратить доходы от повышения акцизов.
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