Ещё
Правительство РФ смягчило условия реструктуризации долгов регионов по бюджетным кредитам
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Правительство РФ смягчило условия реструктуризации долгов регионов по бюджетным кредитам 

ТАСС 12 минут назад
МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которым установлены менее жесткие условия реструктуризации задолженности субъектов Федерации. Документ опубликован во вторник на сайте правительства.
Как отмечается, установленными в 2017 году правилами реструктуризации долгов субъектов по бюджетным кредитам было определено, что Минфин РФ вправе установить на 1 января 2018 года предельные значения доли госдолга субъекта при заключении дополнительных соглашений.
При этом, говорится в пояснительной записке, в случае снижения в действующих соглашениях на 1 января 2018 года к уровню прошлого года доли госдолга региона более чем на 2% объема доходов (без учета безвозмездных поступлений) предусматривалась возможность установления доли госдолга на 1 января со снижением не менее чем на 2% от фактического значения долга на 1 января 2017 года, но не выше значения на 1 декабря 2017 года. Подписанным постановлением эта норма исключена.
"Такое смягчение требования к доле государственного долга субъекта Федерации от объема доходов регионального бюджета, зафиксированной на 1 января 2018 года, обеспечивает установление менее жестких условий реструктуризации задолженности субъектов Федерации по бюджетным кредитам", — указали в правительстве.
Отмечается, что принятое решение повысит устойчивость бюджетов субъектов, которые заключили дополнительные соглашения о реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам.
ТАСС: последние новости
Россия в марте выполнила сделку ОПЕК+ на 93,4% на фоне роста добычи газоконденсата США готовят список дополнительных пошлин на товары из Китая Рост ВВП РФ в IV квартале 2017 года замедлился до 0,9% с 2,2% кварталом ранее
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
СК показал высоковольтные провода в сгоревшем ТЦ108
Моряки РФ отказались от ультиматума украинцев347
«Русские заплатят»: глава АНБ США объявил РФ кибервойну120
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России598
ЧФ готов бороться с «украинским пиратством»158
Видео
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
00:33
Стали известны подробности взрыва в Ереване
Происшествия Социология
00:33
Россияне пострадали при взрыве в Ереване
Происшествия
00:43
В Сочи горит пятиэтажный дом
Происшествия Катастрофы
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
01:20
Ракетам «Калибр» изменят место базирования
Оружие Статьи
00:33
В Сирии обстреляли американскую базу
Происшествия Ближний Восток
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
01:10
РФ пригрозила Белоруссии новыми ограничениями
Экономика
00:57
Москву заподозрили в «захвате» линий связи
Армия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение