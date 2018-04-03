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Ямальские газовики получат государственные награды
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Ямальские газовики получат государственные награды 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении двух сотрудников компании «Газпром добыча Ямбург». Они удостоены государственных наград за заслуги в области нефтяной и газовой промышленности, многолетнюю добросовестную работу.
Как сообщили ИА «Север-Пресс» в пресс-центре главного федерального инспектора по ЯНАО, оператору по добыче нефти и газа филиала «Газопромысловое управление» Александру Хренову присвоено почетное звание «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации».
Машинист паровой передвижной депарафинизационной установки филиала «Управление технологического транспорта и специальной техники» Аркадий Косогоров удостоен почетного звания «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации».
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