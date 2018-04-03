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Правительство смягчило условия реструктуризации задолженности регионов
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Правительство смягчило условия реструктуризации задолженности регионов 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Как отмечается в пояснительной записке к документу, существующими Правилами проведения реструктуризации задолженности регионов определено, что Минфин РФ вправе при заключении дополнительных соглашений установить на первое января 2018 года предельные значения доли госдолга региона.
"В случае снижения в действующих соглашениях по состоянию на первое января 2018 года к фактическому уровню на первое января 2017 года доли госдолга субъекта РФ более чем на два процента, предусматривалась возможность установления доли госдолга на первое января 2018 года со снижением не менее чем на два процента от фактического значения доли госдолга субъекта на первое января 2017 года, но не выше ее фактического значения на первое декабря 2017 года", — отмечается в пояснительной записке.
Теперь эта норма исключена, а действие постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 23 декабря 2017 года.
Ожидается, что смягчение требования к доле госдолга региона позволит повысить устойчивость региональных бюджетов, заключивших дополнительные соглашения о реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам. А также позволит снизить риски нарушения регионами-должниками обязательств по поэтапному снижению доли госдолга субъекта в сумме доходов бюджета региона.
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