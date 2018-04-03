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Правительство смягчило условие реструктуризации задолженности регионов
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Правительство смягчило условие реструктуризации задолженности регионов 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Правительство утвердило постановление, которое смягчает условие реструктуризации задолженности регионов. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Как стало известно, Минфин вправе при заключении дополнительных соглашений установить на 1 января 2018 года предельные значения доли государственного долга субъекта федерации.
"Принятое решение позволит повысить устойчивость бюджетов субъектов федерации, заключивших дополнительные соглашения о реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам, снизить риски нарушения регионами-должниками обязательств по поэтапному снижению доли государственного долга субъекта федерации в сумме доходов бюджета региона", — заявили в правительстве.
Ранее сообщалось, что почти 50 регионов России снизили госдолг в прошлом году.
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