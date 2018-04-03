Правительство России смягчило условия реструктуризации долгов регионов

МОСКВА , 3 апр /ПРАЙМ/. Правительство России смягчило условия реструктуризации задолженности российских регионов, соответствующее постановление опубликовано на сайте кабинета во вторник.

Постановлением правительства от 2017 года было определено, что федеральный Минфин вправе при заключении дополнительных соглашений установить на 1 января 2018 года предельные значения доли государственного долга регионам.

"При этом в случае снижения в действующих соглашениях по состоянию на 1 января 2018 года к фактическому уровню на 1 января 2017 года доли государственного долга субъекта Федерации более чем на 2% объёма доходов без учёта безвозмездных поступлений за 2017 год предусматривалась возможность установления доли государственного долга субъекта Федерации на 1 января 2018 года со снижением не менее чем на 2% от фактического значения доли государственного долга субъекта Федерации на 1 января 2017 года, но не выше её фактического значения на 1 декабря 2017 года", — напоминает правительство.

"Подписанным постановлением эта норма исключена", — говорится в документе.

Предполагается, что это повысит устойчивость бюджетов регионов, заключивших дополнительные соглашения о реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам, а также позволит снизить риски нарушения регионами-должниками обязательств по поэтапному снижению доли долга в сумме доходов.