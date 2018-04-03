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В Белом доме рассказали о торговой войне с Китаем
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В Белом доме рассказали о торговой войне с Китаем 

ТК «Звезда» 33 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Аимериканская администрация надеется избежать поочередного обмена торговыми санкциями с Пекином.
Белый дом надеется избежать ситуации, при которой Соединенные Штаты и Китай будут поочередно вводить в отношении друг друга торговые санкции, поскольку такой подход приведет к дальнейшей эскалации конфликта между Вашингтоном и Пекином.
Об этом рассказал советник президента США Дональда Трампа по вопросам торговой и промышленной политики, глава национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро в эфире телеканала CNBS.
«Я не думаю, что это будет так: действие — ответ, действие — ответ. Такого не должно быть, это просто ведет по спирали эскалации», — отметил он.
При этом Наварро подчеркнул, что пошлины в отношении китайский товаров американский лидер ввел для того, чтобы сделать торговые отношения с Китаем более справедливыми для США.
Напомним, что 23 марта президент США Дональд Трамп подписал меморандум, предусматривающий применение комплекса торговых мер против Пекина.
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