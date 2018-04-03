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Куба и Саудовская Аравия договорились укреплять сотрудничество
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Куба и Саудовская Аравия договорились укреплять сотрудничество 

Российская Газета 48 минут назад
В Гаване встретились председатель Госсовета Кубы Рауль Кастро и министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр.
Они констатировали, что отношения между двумя странами находятся на высоком уровне, и договорились продолжать развивать сотрудничество. Какие именно темы затрагивались на переговорах, ТАСС не сообщает.
Добавим, что это первый в истории визит главы саудовской дипломатии на Кубу. В 2016 году два государства подписали соглашения на 80 миллионов долларов. Договоренности касались поставок на Остров Свободы товаров из Саудовской Аравии и финансирования кубинских проектов в сфере водоснабжения. А в 2017 году арабское королевство предоставило Кубе кредит на реставрацию исторической части Гаваны.
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