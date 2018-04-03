Куба и Саудовская Аравия договорились укреплять сотрудничество

Они констатировали, что отношения между двумя странами находятся на высоком уровне, и договорились продолжать развивать сотрудничество. Какие именно темы затрагивались на переговорах, ТАСС не сообщает.

Добавим, что это первый в истории визит главы саудовской дипломатии на Кубу. В 2016 году два государства подписали соглашения на 80 миллионов долларов. Договоренности касались поставок на Остров Свободы товаров из Саудовской Аравии и финансирования кубинских проектов в сфере водоснабжения. А в 2017 году арабское королевство предоставило Кубе кредит на реставрацию исторической части Гаваны.