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СМИ: Китай прекратит импорт этанола из США
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СМИ: Китай прекратит импорт этанола из США 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: Вести Экономика
Фото: Henrik Schmidt/EPA  Москва, 3 апреля — «Вести. Экономика». Китайские компании в ближайшее время могут полностью прекратить импорт этанола из США после введения ответных тарифов на американскую продукцию.
Повышение тарифов на импорт этанола из США в Китай приведет к временной потере китайского рынка для американских компаний. В 2019 г. часть импорта может возобновиться на фоне растущего спроса на этанол со стороны Китая.
Об этом заявили опрошенные агентством Reuters эксперты, трейдеры, а также сотрудники компаний, производящих этанол в Китае и США. Импортные тарифы на этанол, с учетом объявленных со стороны Китая пошлин на 128 наименований различных товаров, вырастут с 30% до 45%. Данные меры нивелируют прежнюю рентабельность поставок более дешевого этанола из США в Китай.
Как отмечается, ряд неназванных управляющих одного из крупных китайских предприятий по производству этанола заявили о том, что после введения новых тарифов импорт этанола из США будет приостановлен и Китай будет вести производство на основе собственных ресурсов, в частности, перерабатывая кукурузу. Другой анонимный источник Reuters в американской компании по производству этанола отметил:
[ИСТОРИЯВОПРОСА] ''Крупных заказов на поставки этанола после мая пока нет, есть определенный страх по поводу того, что они вообще не будут ничего заказывать". [/ИСТОРИЯВОПРОСА] По прогнозам, спрос на этанол в Китай в 2019 и 2020 гг. может существенно увеличится и КНР не хватит собственных объемов производства.
Однако это не гарантирует возвращения Китая к импорту этанола из США. Пекин может обратить внимание на другие источники поставок — в частности, на Бразилию. Как отмечается, текущий уровень цен на этанол бразильского производство пока «слишком высок» для Китая, но в дальнейшем Бразилия могла бы заменить США в качестве одного из возможного поставщика этанола.
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