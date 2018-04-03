СМИ: Китай прекратит импорт этанола из США

Фото: Henrik Schmidt/EPA Москва , 3 апреля — «Вести. Экономика». Китайские компании в ближайшее время могут полностью прекратить импорт этанола из США после введения ответных тарифов на американскую продукцию.

Повышение тарифов на импорт этанола из США в Китай приведет к временной потере китайского рынка для американских компаний. В 2019 г. часть импорта может возобновиться на фоне растущего спроса на этанол со стороны Китая.

Об этом заявили опрошенные агентством Reuters эксперты, трейдеры, а также сотрудники компаний, производящих этанол в Китае и США. Импортные тарифы на этанол, с учетом объявленных со стороны Китая пошлин на 128 наименований различных товаров, вырастут с 30% до 45%. Данные меры нивелируют прежнюю рентабельность поставок более дешевого этанола из США в Китай.

Как отмечается, ряд неназванных управляющих одного из крупных китайских предприятий по производству этанола заявили о том, что после введения новых тарифов импорт этанола из США будет приостановлен и Китай будет вести производство на основе собственных ресурсов, в частности, перерабатывая кукурузу. Другой анонимный источник Reuters в американской компании по производству этанола отметил:

[ИСТОРИЯВОПРОСА] ''Крупных заказов на поставки этанола после мая пока нет, есть определенный страх по поводу того, что они вообще не будут ничего заказывать". [/ИСТОРИЯВОПРОСА] По прогнозам, спрос на этанол в Китай в 2019 и 2020 гг. может существенно увеличится и КНР не хватит собственных объемов производства.