Экономику Ирана душит безработица

Москва, 2 апреля — «Вести. Экономика» Прошлой осенью Всемирный банк прогнозировал, что экономика Ирана вырастет всего на 4% и 3,4% в 2018 и 2019 годах, соответственно. Эти темпы намного ниже прогнозов Исламской Республики, которые опубликованы в шестом пятилетнем плане развития (2016-2021 годы) и Перспектив на 20 лет (2005-25 годы). Похоже, что Иран намерен не выполнить свои стратегические планы по достижению экономического роста на 8%, включая схемы, которые считаются жизненно важными для повышения производительности и создания рабочих мест в стране. Экономический рост, достигнутый крупными отраслями, а не человеческим капиталом, не способен снизить уровень безработицы. Говоря об этом, статистика, опубликованная важными агентствами в Иране относительно создания рабочих мест, расходится с официально объявленными данными по экономическому росту. Это подтверждает аргумент о том, что основание производительности экономики не устойчиво, а и явно были обусловлены нефтедолларами в случае Ирана. Следует подчеркнуть, что только устойчивый и непрерывный экономический рост может привести к созданию продолжительных рабочих мест. В таких регионах, как Иран, постоянные колебания долгое время препятствовали экономическому росту. В промышленном секторе страны непрерывно закрываются предприятия малого и среднего бизнеса, что сказывается на занятости населения. Официальные данные показывают, что в то время как в прошлом году рост промышленного сектора составлял 18,1%, сейчас он составляет 4,4%. Нынешний скачок к $70 за баррель в то время, когда цены на нефть были в пределах от $50 до $60, а экономические реформы сорвались общенациональными протестами в конце декабря, игнорируется.

Прогноз роста ВВП Ирана с 2015 года

В то же время, администрация Хасана Рухани не имеет никаких шансов улучшить финансовое благополучие иранского населения. Если текущие условия сохраняться, то экономический рост останется на уровне около 3%, что близко к его долгосрочной тенденции. Застряв в ловушке с потенциально более низким уровнем роста, в будущем возможны массовые протесты безработных иранцев. Экономическая система обеспечивает требуемый результат, если внутренний поток инвестиций не прерывается. Производительность также является важным фактором, формирущим экономическое развитие, которого недостает в Иране. В четвертом и пятом пятилетних планах развития (2005-15) предусматривается повышение производительности труда на 2,5% до ежегодного экономического роста. Но на практике реальный прирост долгое время оставался на нулевой отметке и только в последние годы стал негативным. Это говорит о том, что экономический рост в основном зависит от эксплуатации природных ресурсов. В то же время производительность в обрабатываемом секторе, а именно в промышленности и сельском хозяйстве, из-за обилия нефтяных доходов упустила возможность поднять экономику в ближайшие десятилетия. Как утверждалось ранее, общая тенденция экономического роста изредка наблюдается в Иране. Несмотря на то, что президенты оказались у власти два срока подряд, экономические программы на протяжении многих лет не достигли поставленных целей. Нехолистические инициативы различных администраций заставили большинство производителей сомневаться в надежности экономических схем, разработанных влиятельными лицами. Следовательно, владельцы бизнеса часто неоднозначно относятся к возможностям роста экономики и, соответственно, неохотно добавляют к своим производственным и сборочным линиям. Естественно, что при таких обстоятельствах производственные предприятия не будут изменять факторы производства, такие как труд и капитал, пропорционально росту производства. Скорее, они, естественно, будут склонны искать другие способы компенсировать отсутствие требуемой рабочей силы, например, путем увеличения рабочего времени. Следовательно, из-за это число ищущих работу меняется лишь незначительно. Другими словами, основным виновником широко распространенной безработицы при неизменном правительстве Ирана является отсутствие окончательных и полноценных стратегий роста. Другим важным вопросом является средний рост чистого формирования основного капитала. Среднегодовой объем инвестиций в реальный капитал составил около 4% в период 1989-2016 годов. Но с момента введения в 2011 году широкомасштабных международных санкций в отношении ядерной программы Ирана в 2011 году уровень инвестиций в основном был на отрицательной стороне, сократившись более чем на 20% в 2012 году. Шесть лет спустя, пять из которых правила администрация Рухани, формирование капитала остается малорезультативным, а рост колеблется на уровне нуля в конце иранского года, который закончился 20 марта. Исследования показывают, что исторически рост чистого основного капитала является основным фактором экономического роста в Иране, что объясняет большую часть изменений в валовом внутреннем продукте (ВВП). Ожидается, что ВВП Ирана не сможет расти, согласно прогнозам на ближайшие годы. Чтобы выйти из ловушки с низким уровнем экономического роста, Иран должен осуществить комбинацию финансовых, валютных и монетарных реформ. Эта политика должна быть сознательно и целенаправленно определена и тщательно реализована. Во-первых, вместо использования валютной политики, предназначенной для борьбы с инфляцией, Центральный банк Ирана должен использовать этот инструмент для корректировки торгового баланса страны. Во-вторых, денежно-кредитная политика должна использоваться для борьбы с инфляцией, а не должна быть направлена на образование рабочих мест. В-третьих, должна быть надлежащая и эффективная координация за осуществлением принятых политических мер на протяжении их выполнения. эЕсли реформы будут хорошо разработаны, то меры могут действовать как буферы, уравновешивающие друг друга во время кризисов. Однако в отсутствие реформ иранская экономика решительно настроена поддерживать низкий рост, прокладывая путь к еще более худшему кризису рабочих мест.