В США заявили, что надеются избежать эскалации торгово-экономических споров с КНР

НЬЮ-ЙОРК , 3 апреля. / ТАСС /. Американская администрация надеется избежать ситуации, при которой Китай США будут поочередно вводить в отношении друг друга все новые пошлины на различные товары, так как такой подход приведет лишь к эскалации. Об этом заявил в понедельник глава Национального совета по торговле при Белом доме, помощник президента США Дональда Трампа Питер Наварро.

"Так не должно быть, — отметил он, выступая в эфире телеканала CNBC. — Это просто ведет к эскалации по спирали". «Я не думаю, что это будет происходить в режиме „действие — ответ“, — указал Наварро, имея в виду поочередное введение двумя странами все новых пошлин.

Вместе с тем, по словам главы Нацсовета по торговле, Трамп „твердо привержен курсу, который уравняет правила игры между Соединенными Штатами и Китаем“ в том, что касается торговли. „Китайская сторона должна очень тщательно подумать над тем, какие действия она предпринимает, потому что американский народ не собирается терпеть такое отношение“, — указал Наварро.

Трамп 22 марта подписал меморандум, который предусматривает применение комплекса мер против нечестных, по мнению Вашингтона, торговых практик Пекина. Глава государства поручил представителю США на торговых переговорах Роберту Лайтхайзеру в течение 15 дней рассмотреть возможность введения таможенных пошлин в отношении определенных категорий продукции из Китая, подготовить перечень этих товаров, а также инициировать разбирательство в рамках ВТО против КНР за предполагаемое нарушение международных правил торговли. Трамп также поручил министру финансов США Стивену Мнучину в течение 60 дней подготовить предложения по ограничению инвестиций Китая в американские компании.