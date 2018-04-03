Ещё
В Белом доме рассказали о последствиях торговой войны с Китаем
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Белом доме рассказали о последствиях торговой войны с Китаем 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Обмен торговыми санкциями приведет к дальнейшей эскалации конфликта между США и Китаем. Об этом в эфире телеканала CNBS заявил советник президента США по вопросам торговой и промышленной политики, директор национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро.
«Я не думаю, что это будет так: действие — ответ, действие — ответ. Такого не должно быть, это просто ведет по спирали эскалации», — заметил Наварро.
По его словам, Вашингтон лишь пытается выровнять дисбаланс, который сложился в торговле между двумя государствами, и сделать отношения более справедливыми для США.
Наварро заметил, что проблема заключается не только в дисбалансе, но и в краже американской интеллектуальной собственности со стороны Китая.
2 апреля стало известно, что таможенная комиссия по тарифам Госсовета КНР приняла решение приостановить действие пониженных тарифов на некоторые товары, импортируемые из США. Ограничения касаются продуктов питания. Новые пошлины на свинину составят 25 процентов, на другие продукты питания — 15 процентов. Всего в перечень попали 128 наименований американских товаров.
8 марта президент США Дональд Трамп объявил о решении ввести пошлины в отношении импортной продукции сталелитейной и алюминиевой промышленности в размере 25 и 10 процентов соответственно.
Одновременно в Вашингтоне обвинили Китай в краже интеллектуальной собственности. Среди предполагаемых мер — ограничение китайских инвестиций в высокотехнологичные компании США.
Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Последние новости
Очевидцы о трагедии в кемеровском ТЦ, где погибли десятки людей США вышлют 60 российских дипломатов Умер Сергей Мавроди
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Моряки РФ отказались от ультиматума украинцев137
ЧФ готов бороться с «украинским пиратством»21
«Это геноцид»: депутата ФРГ возмутила ситуации в Донбассе65
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России538
МИД отреагировал на сообщения о саммите по Донбассу359
Видео
Радар новейшего ЗРК С-500 показали на видео
Оружие Армия
00:33
Стали известны подробности взрыва в Ереване
Происшествия Ближний Восток
00:33
Россияне пострадали при взрыве в Ереване
Происшествия
00:43
В Сочи горит пятиэтажный дом
Происшествия Катастрофы
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
01:20
Ракетам «Калибр» изменят место базирования
Оружие Статьи
00:33
В Сирии обстреляли американскую базу
Происшествия Ближний Восток
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
01:10
РФ пригрозила Белоруссии новыми ограничениями
Экономика
00:57
Москву заподозрили в «захвате» линий связи
Армия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение