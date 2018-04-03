Ещё
Советник президента РФ: Россия буксует в отсталой экономической парадигме
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Советник президента РФ: Россия буксует в отсталой экономической парадигме 

ИА Синьхуа 46 минут назад
Санкт-Петербург, 2 апреля /Синьхуа/ — Потери России из-за неэффективной макроэкономической политики достигли 23 трлн рублей /400 млрд долларов/ непроизведенной продукции за 4 года, заявил сегодня советник президента РФ Сергей Глазьев на Санкт-Петербургском экономическом конгрессе.
По сообщению ТАСС, С. Глазьев на пленарном заседании форума сказал, что страна буксует в отсталой экономической парадигме. Заявленные им экономические потери, по его словам, — результат искусственного завышения ставок и подавления экономической инвестиционной активности вследствие политики Центрального банка.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что одобряет политику ЦБ РФ, в частности его работу по снижению инфляции. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Китай ввел пошлины на 128 наименований импортируемых из США товаров В прошлом году экономика Великобритании выросла на 1,8 процента Ван И нанесет визит в Россию в качестве спецпосланника председателя КНР Си Цзиньпина
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД отреагировал на сообщения о саммите по Донбассу335
«Это геноцид»: депутата ФРГ возмутила ситуации в Донбассе38
«Газпром» приготовился заплатить «Нафтогазу»334
Стали известны подробности взрыва в Ереване2
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России524
Видео
00:33
Стали известны подробности взрыва в Ереване
Происшествия Ближний Восток
00:33
Россияне пострадали при взрыве в Ереване
Происшествия
00:43
В Сочи горит пятиэтажный дом
Происшествия Катастрофы
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
01:20
Ракетам «Калибр» изменят место базирования
Оружие Статьи
00:33
В Сирии обстреляли американскую базу
Происшествия Ближний Восток
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
01:10
РФ пригрозила Белоруссии новыми ограничениями
Экономика
00:57
Москву заподозрили в «захвате» линий связи
Армия Статьи
00:46
На Крымском мосту включили освещение
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение