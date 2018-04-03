Советник президента РФ: Россия буксует в отсталой экономической парадигме 

Санкт-Петербург, 2 апреля /Синьхуа/ — Потери России из-за неэффективной макроэкономической политики достигли 23 трлн рублей /400 млрд долларов/ непроизведенной продукции за 4 года, заявил сегодня советник президента РФ Сергей Глазьев на Санкт-Петербургском экономическом конгрессе.
По сообщению ТАСС, С. Глазьев на пленарном заседании форума сказал, что страна буксует в отсталой экономической парадигме. Заявленные им экономические потери, по его словам, — результат искусственного завышения ставок и подавления экономической инвестиционной активности вследствие политики Центрального банка.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что одобряет политику ЦБ РФ, в частности его работу по снижению инфляции. —0—