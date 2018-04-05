CNBC: советник Трампа не исключил возможности компромисса по вопросам торговли с КНР

НЬЮ-ЙОРК , 5 апреля / ТАСС /. Президент США Дональд Трамп поддерживает принцип свободы торговли и нынешние торговые противоречия с Китаем , возможно, будут урегулированы путем переговоров. Такое мнение высказал в среду в беседе с группой журналистов Лоуренс Кадлоу, занявший в марте пост главного экономического советника президента США Дональда Трампа и главы Национального экономического совета при президенте.

"Все это — часть процесса, — приводит его слова телекомпания CNBC. — Следует серьезно относиться к той позиции, которую президент занял в вопросе о введении тарифов. Это как кнут и пряник, но президент поддерживает принцип свободы торговли и он говорил мне об этом. Он говорил о том, что хотел бы урегулировать этот вопрос наименее болезненно".

В минувший вторник администрация США обнародовала список из 1,3 тыс. наименований продукции из КНР, в отношении которой планируется ввести дополнительные 25%-ые пошлины. В ответ Госсовет КНР объявил о введении 25%-х пошлин на американские автомобили, продукцию нефтехимии и сельского хозяйства — в общей сложности 106 наименований товаров.

В октябре прошлого года, напомнила телекомпания, переговоры США и КНР по вопросам торговли зашли в тупик и сейчас у двух стран осталось примерно шесть недель на то, чтобы урегулировать торговые споры. Как отметила телекомпания, к 15 мая офис представителя США на торговых переговорах должен представить список продукции, облагаемой повышенными пошлинами, а 22 мая список предпринимаемых США мер в отношении КНР должен быть окончательно утвержден.