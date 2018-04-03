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Доплата к пенсии шахтёров и стюардесс увеличилась на 7,3%
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Доплата к пенсии шахтёров и стюардесс увеличилась на 7,3% 

Парламентская газета 52 минуты назад
Фото: Парламентская газета
Индекс роста среднемесячной зарплаты в России за 2017 год, на основе которого рассчитывается доплата к пенсии стюардесс и шахтёров, составит 1,073. Устанавливающее показатель постановление Правительства вступило в силу 3 апреля.
«Утвердить индекс роста среднемесячной заработной платы в Российской Федерации за 2017 год в размере 1,073», — говорится в документе.
Согласно нормам о дополнительном социальном обеспечении членов лётных экипажей воздушных судов гражданской авиации и отдельных категорий работников угольной промышленности, ежемесячная доплата к пенсии указанных лиц рассчитывается на основе среднемесячной зарплаты за период с 1 июля по 30 сентября 2001 года. При этом выплата с 1 января 2015 года последовательно увеличивается на годовые индексы роста.
Показатель определяется кабмином. Так, индекс за 2016 год составил 1,078.
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