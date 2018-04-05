Торги на Нью-йоркской фондовой бирже закрылись ростом ключевых индексов

КНР. НЬЮ-ЙОРК , 5 апреля. / ТАСС /. Торги на Нью-йоркской фондовой бирже закрылись в среду ростом ключевых индексов после того, как инвесторы снизили свои опасения в связи с усилением напряженности в торговых отношениях между США

К моменту завершения биржевой сессии американский промышленный индекс Dow Jones прибавил 230,94 пункта (0,96%), установившись на отметке 24264,30 пункта. При этом сразу после начала торгов данный показатель упал на 500 пунктов (2,11%), однако затем в течение дня восстановил утраченные позиции.

Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, увеличился на 30,24 пункта (1,16%) и оказался на отметке 2644,69 пункта. Индекс электронной биржи NASDAQ поднялся на 100,83 пункта (1,45%), до 7042,11 пункта.

Как отмечают аналитики, опасения инвесторов в связи с ситуацией вокруг экономических споров с Китаем уменьшились после того, как главный экономический советник президента США Дональда Трампа Лоуренс Кадлоу заявил, что Вашингтон ведет переговоры с Пекином по данному вопросу и не намерен развязывать торговые войны. Кроме того, как отмечает агентство Reuters , биржевых игроков успокоил тот факт, что взаимные пошлины на товары не планируется вводить прямо сейчас.

"Несмотря на то, что рынки ненавидят неопределенность, в плане вопросов торговли Трамп пока сильнее лает, чем кусает", — приводит Reuters слова Роберта Фиппса, директора консалтинговой фирмы Per Stirling Capital Management. По его словам, сейчас все внимание инвесторов приковано к ожидающейся в пятницу публикации данных по безработице и к отчетам крупных компаний о доходах. «Торговые дела пока являются по сути побочным вопросом» для игроков на рынке, считает эксперт.