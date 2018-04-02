Эксперт рассказал о новом торговом противостоянии КНР и США

«Конечно, эти шаги ударят по китайской экономике, но не будут смертельными, потому что экономика КНР слишком большая по объёмам», — отметил эксперт.

Он напомнил, что по паритету покупательной способности китайская экономика уже больше американской, также существует огромная взаимозависимость между этими экономиками, которую Трамп намерен порвать.

«Но быстро сделать это проблематично, потому что это чревато ущербом как для Китая, так и для США. Это чревато, вообще, эрозией мировой экономики. Но постепенно отходить от этой взаимозависимости будет и Вашингтон, и Пекин», — пояснил Блохин.

22 марта сообщалось, что Трамп подписал меморандум о борьбе с «экономической агрессией Китая».

Также стало известно, что Китай вводит в отношении США ответные пошлины с 2 апреля.