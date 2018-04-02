Ещё
Эксперт рассказал о новом торговом противостоянии КНР и США
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эксперт рассказал о новом торговом противостоянии КНР и США 

RT на русском 24 минуты назад
Эксперт центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин в беседе с НСН рассказал о новом торговом противостоянии КНР и США. По словам Блохина, инициатором выступила администрация американского президента Дональда Трампа под влиянием директора Национального торгового совета Питера Наварро, который построил свою карьеру за счёт таких книг, как «Смерть от Китая» и «Грядущие войны с Китаем».
«Конечно, эти шаги ударят по китайской экономике, но не будут смертельными, потому что экономика КНР слишком большая по объёмам», — отметил эксперт.
Он напомнил, что по паритету покупательной способности китайская экономика уже больше американской, также существует огромная взаимозависимость между этими экономиками, которую Трамп намерен порвать.
«Но быстро сделать это проблематично, потому что это чревато ущербом как для Китая, так и для США. Это чревато, вообще, эрозией мировой экономики. Но постепенно отходить от этой взаимозависимости будет и Вашингтон, и Пекин», — пояснил Блохин.
22 марта сообщалось, что Трамп подписал меморандум о борьбе с «экономической агрессией Китая».
Также стало известно, что Китай вводит в отношении США ответные пошлины с 2 апреля.
RT на русском: последние новости
Министр юстиции Украины: у «Газпрома» нет шансов избежать ответственности Россия выполнила в марте соглашение о сокращении добычи нефти ОПЕК+ на 93,4% Китай вводит в отношении США ответные пошлины со 2 апреля
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД отреагировал на сообщения о саммите по Донбассу142
«Газпром» приготовился заплатить «Нафтогазу»149
Саммит по Донбассу может пройти без России328
ЕС предрекли судьбу СССР61
Школьников шокировала ошибка в учебнике «Вентана-Графа»100
Видео
00:33
В центре Еревана прогремел взрыв
Происшествия Ближний Восток
00:33
Россияне пострадали при взрыве в Ереване
Происшествия
00:43
В Сочи горит пятиэтажный дом
Происшествия Катастрофы
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
01:20
Ракетам «Калибр» изменят место базирования
Оружие Статьи
00:33
В Сирии обстреляли американскую базу
Происшествия Ближний Восток
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
01:10
РФ пригрозила Белоруссии новыми ограничениями
Экономика
00:57
Москву заподозрили в «захвате» линий связи
Армия Статьи
00:46
На Крымском мосту включили освещение
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение