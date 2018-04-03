Ещё
Эксперт прокомментировал заявление Новака по «Северному потоку — 2»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эксперт прокомментировал заявление Новака по «Северному потоку — 2» 

RT на русском 40 минут назад
Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал заявление главы Минэнерго Александра Новака о том, что ЕС должен принять решения по маршруту газопровода «Северный поток — 2» в интересах европейских потребителей. «Дело не в том, что газ для европейцев станет дешевле, если из цены исключить выплаты Киеву за транзит через Украину — эти расчёты всегда были головной болью »Газпрома», — рассказал эксперт.
По его словам, на себестоимость конечной стоимости энергоносителя для Германии эти суммы в какой-то мере всё равно влияли, поскольку российская сторона не могла единолично покрывать убытки.
Фролов также назвал главное преимущество для европейцев — обнуление «технического фактора». Он отметил, что украинская газотранспортная система крайне изношена.
«Второй аргумент в пользу нового газопровода — Россия предлагает европейским компаниям заработать на трубопроводе», — заявил эксперт.
Он добавил, что ещё одним аспектом стал экологический, очень болезненный для Европы. По словам Фролова, украинская ГТС гораздо более энергоёмкая, неэффективная и опасная в плане загрязнений окружающей среды, чем проекты «Северного потока».
Ранее член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в интервью RT прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что сторонники «Северного потока — 2» являются «сообщниками России в её гибридной войне».
Также президент Российского газового союза Сергей Чижов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию со строительством «Северного потока — 2».
RT на русском: последние новости
Роспотребнадзор создаст чёрный список производителей некачественных сыров Россельхознадзор временно ограничил поставку товаров растительного происхождения из Абхазии Китай вводит в отношении США ответные пошлины со 2 апреля
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Мы не говорили, что этот „Новичок“ из России»136
«Наказание» Латвии требует осторожности63
Трамп заявил о жестком отношении к РФ251
Стало известно о связях Юлии Скрипаль с США120
Украина нарвалась на Черноморский флот820
Видео
00:16
В Германии столкнулись поезда метро
Происшествия
01:04
Трамп заявил о жестком отношении к РФ
Политика
00:59
Жена Аршавина избежала суда
Шоу-бизнес
04:30
Британцы не смогли связать «Новичок» с Россией
Происшествия В мире
04:30
«Мы не говорили, что этот „Новичок“ из России»
В мире Статьи
00:58
«Дрофа — новая школа» попалась на госконтракте в Крыму
Образование Общество
04:49
Стало известно о связях Юлии Скрипаль с США
В мире
02:00
Украина нарвалась на Черноморский флот
Статьи Армия
03:12
В США вынесли первый приговор по «делу РФ»
В мире Политика
02:35
Выявлены махинации ЧОПа в работе с кемеровским ТЦ
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение