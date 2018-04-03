Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал заявление главы Минэнерго Александра Новака о том, что ЕС должен принять решения по маршруту газопровода «Северный поток — 2» в интересах европейских потребителей. «Дело не в том, что газ для европейцев станет дешевле, если из цены исключить выплаты Киеву за транзит через Украину — эти расчёты всегда были головной болью »Газпрома», — рассказал эксперт.
По его словам, на себестоимость конечной стоимости энергоносителя для Германии эти суммы в какой-то мере всё равно влияли, поскольку российская сторона не могла единолично покрывать убытки.
Фролов также назвал главное преимущество для европейцев — обнуление «технического фактора». Он отметил, что украинская газотранспортная система крайне изношена.
«Второй аргумент в пользу нового газопровода — Россия предлагает европейским компаниям заработать на трубопроводе», — заявил эксперт.
Он добавил, что ещё одним аспектом стал экологический, очень болезненный для Европы. По словам Фролова, украинская ГТС гораздо более энергоёмкая, неэффективная и опасная в плане загрязнений окружающей среды, чем проекты «Северного потока».
Ранее член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в интервью RT прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что сторонники «Северного потока — 2» являются «сообщниками России в её гибридной войне».
Также президент Российского газового союза Сергей Чижов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию со строительством «Северного потока — 2».