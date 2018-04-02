Эксперт оценил позицию Киева по строительству «Северного потока — 2»

По его словам, едва ли Украина станет искать средства и спешно модернизировать свою газотранспортную систему, чтобы не пострадали внутренние потребители.

Как отметил эксперт, Киев сделал своей политикой постоянные выступления с обвинениями в адрес Москвы , снимая с себя любую ответственность за все внутренние проблемы, но если в перспективе из-за «Северного потока — 2» всё же какая-то часть украинских потребителей останется без газа, то Россия будет ни при чём.

Ранее сообщалось, что депутаты Верховной рады намерены принять постановление относительно строительства «Северного потока — 2».