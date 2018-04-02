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Эксперт оценил позицию Киева по строительству «Северного потока — 2»
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Эксперт оценил позицию Киева по строительству «Северного потока — 2» 

RT на русском 1 час назад
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил заявления Киева о строительстве «Северного потока — 2». «Сбытом ресурсов на Украине занимаются государственные и частные компании, »Газпром» в этой системе никогда не участвовал. Однако проблемы у украинских потребителей со вводом «Северного потока — 2» теоретически могут начаться — исключительно из-за недальновидности политиков этой страны», — заявил Юшков.
По его словам, едва ли Украина станет искать средства и спешно модернизировать свою газотранспортную систему, чтобы не пострадали внутренние потребители.
Как отметил эксперт, Киев сделал своей политикой постоянные выступления с обвинениями в адрес Москвы, снимая с себя любую ответственность за все внутренние проблемы, но если в перспективе из-за «Северного потока — 2» всё же какая-то часть украинских потребителей останется без газа, то Россия будет ни при чём.
Ранее сообщалось, что депутаты Верховной рады намерены принять постановление относительно строительства «Северного потока — 2».
Президент Российского газового союза Сергей Чижов в беседе с НСН также прокомментировал ситуацию со строительством «Северного потока — 2».
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