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Фьючерсы на природный газ подешевели во время американской сессии
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Фьючерсы на природный газ подешевели во время американской сессии 

Investing.com Россия 51 минуту назад
Фото: Investing.com Россия
Котировки фьючерсов на природный газ снизились во время американской сессии в понедельник.
На Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсы на природный газ с поставкой в мае торгуются по цене 2,678 долл. за млн БТЕ, на момент написания данного комментария опустившись на 2,01%.
Минимумом сессии выступила отметка долл. за млн БТЕ. На момент написания материала природный газ нашел поддержку на уровне 2,623 долл. и сопротивление — на 2,764 долл.
Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, вырос на 0,09% и торгуется на отметке 89,67 долл.
Что касается других товаров, торгующихся на NYMEX, фьючерс на нефть WTI с поставкой в мае снизился на 2,74%, достигнув отметки 63,16 долл. за баррель, а фьючерс на мазут с поставкой в мае снизился на 1,84%, дойдя до уровня 1,9838 долл. за галлон.
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