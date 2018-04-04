Ещё
Венесуэла купит у России запчасти за криптовалюту
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Венесуэла будет расплачиваться с Россией за автозапчасти в «петро» 

Газета.Ru 4 минуты назад
Фото: © AFP 2018 / Federico Parra
Одной из форм оплаты поставляемых из России в Венесуэлу автомобильных деталей и запчастей станет криптовалюта "петро", заявил во вторник министр внешней торговли южноамериканской страны Хосе Виельма Мора.
По его словам, в ходе заседания двусторонней межправительственной комиссии высокого уровня в Каракасе обсуждался альянс с российским "Камазом".
"Это касается закупок деталей, запчастей, шин и аккумуляторов, а также сборки этих машин в нашей стране и форм оплаты, в которые мы включаем платежи через "петро", нашу криптовалюту", — цитирует агентство AVN заявление Виельмы Моры.
Венесуэла выпустила обеспеченную нефтью криптовалюту петро 20 февраля. Тогда Мадуро заявил, что объем ее предварительных продаж достиг 735 миллионов долларов. Таким образом, Венесуэла стала первой страной с собственной криптовалютой, которая поддерживается запасами нефти.
Для работы с "петро" президент намерен создать четыре экономические зоны. Это остров Маргарита, архипелаг Лос-Рокес и специальные экономические зоны "Парагуана" и "Уренья". Мадуро сообщил также, что Центральный банк Венесуэлы теперь может покупать золото за "петро", все государственные институты должны будут заключать валютные контракты в "петро", а с 20 апреля в стране стартует продажа жилья за эту криптовалюту.
В феврале также сообщалось о планах страны выпустить в оборот еще одну криптовалюту — золотой "петро", которая будет обеспечена этим драгоценным металлом.
Газета.Ru: последние новости
Китай ввел ответные пошлины в отношении США Суд запросит данные о зарубежных счетах Грудинина по иску акционеров совхоза Новак: ОПЕК+ будет учитывать добычу нефти в США
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль потребовал от Лондона извинений359
Названо число пострадавших в штаб-квартире YouTube11
«Мы не говорили, что этот „Новичок“ из России»156
Открыта новая форма аномальной материи7
В РФ высказались о попадании в MH17 «невидимой» ракеты138
Видео
00:09
Эрдоган увел девушку у Путина ради фото
Политика
00:16
В Германии столкнулись поезда метро
Происшествия
01:04
Трамп определил степень своей жесткости к РФ
В мире
00:59
Жена Аршавина избежала суда
Шоу-бизнес
04:30
Британцы не смогли связать «Новичок» с Россией
Происшествия В мире
04:30
«Мы не говорили, что этот „Новичок“ из России»
В мире Статьи
00:58
«Дрофа — новая школа» попалась на госконтракте в Крыму
Образование Общество
04:49
Стало известно о связях Юлии Скрипаль с США
В мире
02:00
Украина нарвалась на Черноморский флот
Статьи Армия
03:12
В США вынесли первый приговор по «делу РФ»
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение