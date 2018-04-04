Венесуэла купит у России запчасти за криптовалюту

Венесуэла будет расплачиваться с Россией за автозапчасти в «петро»

Одной из форм оплаты поставляемых из России Венесуэлу автомобильных деталей и запчастей станет криптовалюта "петро", заявил во вторник министр внешней торговли южноамериканской страны Хосе Виельма Мора.

По его словам, в ходе заседания двусторонней межправительственной комиссии высокого уровня в Каракасе обсуждался альянс с российским "Камазом"

"Это касается закупок деталей, запчастей, шин и аккумуляторов, а также сборки этих машин в нашей стране и форм оплаты, в которые мы включаем платежи через "петро", нашу криптовалюту", — цитирует агентство AVN заявление Виельмы Моры.

Венесуэла выпустила обеспеченную нефтью криптовалюту петро 20 февраля. Тогда Мадуро заявил, что объем ее предварительных продаж достиг 735 миллионов долларов. Таким образом, Венесуэла стала первой страной с собственной криптовалютой, которая поддерживается запасами нефти.

Для работы с "петро" президент намерен создать четыре экономические зоны. Это остров Маргарита, архипелаг Лос-Рокес и специальные экономические зоны "Парагуана" и "Уренья". Мадуро сообщил также, что Центральный банк Венесуэлы теперь может покупать золото за "петро", все государственные институты должны будут заключать валютные контракты в "петро", а с 20 апреля в стране стартует продажа жилья за эту криптовалюту.

В феврале также сообщалось о планах страны выпустить в оборот еще одну криптовалюту — золотой "петро", которая будет обеспечена этим драгоценным металлом.