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Россельхознадзор посчитал, сколько белорусского молока пьют россияне
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Россельхознадзор посчитал, сколько белорусского молока пьют россияне 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Белорусский молочный импорт в Россию растет, отмечает Росссельхознадзор. Если в 2014 году из Беларуси в Россию было ввезено 764,6 тысячи тонн молочной продукции, то в 2017-м — уже 950 тысяч тонн, рост поставок за три года составил 24%.
Ведомство также отметило, что Беларусь является основным молочным импортером России: в 2017 году всего объема поставленной в Россию молочной продукции 86% пришлось на Беларусь. Вторым крупным поставщиком «молочки» ведомство назвало Казахстан, но на него приходится всего 3% от общего объема импорта.
Беларусь является также основным поставщиком сухого молока на российский рынок, — отметил первый замминистра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов на совещании по вопросам импортозамещения сухого молока на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности Российской Федерации. В прошлом году на российскую территорию было ввезено 172,1 тыс. тонн импортного сухого молока, 70% — из Беларуси.
На совещании было отмечено, что в сравнении с 2016 годом импорт белорусского молока сократился на 19,9 тыс. тонн, но и эти объемы «влияют на возможности сбыта для отечественных производителей не в лучшую сторону», поскольку белорусские цены, как правило, ниже российских.
"На ближайшие пять лет будут введены согласованные с Республикой Беларусь лимиты на ввоз сухого молока, распределяемые российским перерабатывающим предприятиям на основании предварительно поданных заявок, — сообщил Джамбулат Хатуов. — Кроме того, Минсельхоз России расширит перечень возможностей для льготного кредитования перерабатывающих предприятий, чтобы производители сухого молока могли модернизировать производство и соответствовать самым высоким требованиям потребителей".
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 Ещё 2 источника 
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