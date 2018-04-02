ВВП России: спор вокруг процента 

Investing.com — Росстат провел вторую оценку ВВП за 2017 год, актуализировал данные за три его квартала и выполнил первую оценку ВВП за IV квартал 2017 года. ВВП России в четвертом квартале 2017 года по сравнению с IV кварталом 2016 года вырос на 0,9%. При этом оценка роста ВВП в годовом выражении за III квартал 2017 года составила 2,2% против 1,8% по первой оценке, динамика во II квартале 2017 года была оценена в 2,5% и был немного улучшен результат I квартала — 0,6% против 0,5% по первой оценке. В целом за 2017 год результат остался неизменным –1,5%. Минэкономразвития оценивало рост ВВП России в феврале 2018 года замедлился до 1,5% в годовом выражении после роста на 1,9% в январе. Пока прогноз Минэкономразвития на 2018 год не пересмотрен, согласно нему ожидается рост ВВП на 2,1%. Далее ожидается более быстрый рост: в 2019 году — на 2,2%, в 2020 году — на 2,3%. ЦБ ждет роста экономики РФ в 2018-2020 годах в интервале 1,5-2,0%, причем, согласно последним публикациям, считает этот уровень максимально достижимым при идеальных условиях. Эксперты, опрошенные Investing.com, полагают точку зрения ЦБ более близкой к реальности. «Рост на 2,5% во втором квартале 2017 года не связан с собственно экономикой: было холодное лето и выросли расходы на обогрев, это сезонный эффект, там нет никакой экономики. В 2018 году я жду рос ВВП в 1%: закрываются многие инвестпроекты — и Крымский мост, и нефтепровод \»Сила Сибири\", и другие проекты в нефтяной отрасли. После их закрытия 1% кажется вполне реалистичным. Бюджет остается жестким, кредитное восстановление очень слабое. Чем больше мы остаемся в ситуации такого вялого роста, тем больше это должно беспокоить людей, принимающих решения», — говорит главный экономист «Альфа-банка» Наталия Орлова. «Начало года довльно неплохое, данные за январь февраль показывают на рост выше 1%, видимо, у нас будет в первом квартале небольшое ускорение по отношению к четвертому кварталу прошлого года, — возражает главный экономист «ПФ-Капитал» Евгений Надоршин. — Ускорение несильное, и каких-то радикально лучших цифр нет, но мы имеем положительную динамику, в том числе благодаря промышленности, показывавшей в конце 2017 года отрицательный рост. Что касается мегапроектов, то они как раз попадают в цифры 2018 года, и трассу Москва–Санкт-Петербург тоже сдают, а вот в 2019 году их не будет. И если не приступят к финансированию строительства региональных дорог, как говорилось в послании федеральному собранию, то нового роста не будет. Конечно, как заведено, в третьем квартале могут проснуться «хотелки» и зайдет речь о срочной постройке чего-нибудь. Ресурс для этого есть. Я пока остаюсь с прогнозом по росту ВВП в 2018 году в 1%, но пока ситуация развивается несколько лучше моих ожиданий. В то же время мой прогноз основан на цене нефти Brent в $53 за баррель, а он сейчас стоит под $70, так что мы по итогам года можем увидеть и полтора и два процента роста».