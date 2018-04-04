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Индекс Dow Jones в начале биржевой сессии упал на 500 пунктов
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Индекс Dow Jones в начале биржевой сессии упал на 500 пунктов 

ТАСС 40 минут назад
Фото: Российская Газета
НЬЮ-ЙОРК, 4 апреля. /ТАСС/. Американский промышленный индекс Dow Jones в среду сразу после начала биржевой сессии упал на 500 пунктов или на 2,11%, до 23537.
Как отметила в среду телекомпания CNN, рынки реагируют на резкое усиление напряженности в торговых отношениях между США и КНР. В минувший вторник администрация США обнародовала список из 1,3 тыс. наименований продукции из КНР, в отношении которой планируется ввести дополнительные 25%-ые пошлины. В ответ Госсовет КНР объявил о введении 25%-ых пошлин на американские автомобили, продукцию нефтехимии и сельского хозяйства — в общей сложности на 106 наименований товаров.
"Торговая война между США и КНР не отвечает ничьим интересам", — отметил в интервью телекомпании руководитель департамента инвестиций компании CFRA Research Сэм Стоволл.
ТАСС: последние новости
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 Ещё 7 источников 
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