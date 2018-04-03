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Индекс Dow Jones рухнул почти на 500 пунктов
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Индекс Dow Jones рухнул почти на 500 пунктов 

Российская Газета 15 минут назад
Фото: Российская Газета
Промышленный индекс Dow Jones в ходе текущих торгов упал сразу на 485,92 пункта (на 1,9 процента). При этом нефть начинает расти после снижения накануне. Как отмечают аналитики, падение американского индекса происходит на фоне решения китайских властей повысить пошлины на некоторые товары из США. Это стало ответной мерой решение США резко повысить пошлины на металлы.
При этом индекс S&P 500 также снизился на 58,99 пункта (2,23 процента) — до отметки в 2581,88 пункта. На 2,74 процента упал и индекс электронной биржи NASDAQ. При этом мировые цены на нефть корректируются вверх после снижения накануне.
В ходе торгов на Интерконтинентальной бирже ICE Futures июньские контракты на поставку североморской нефти сорта Brent подошли к отметке в 68 долларов за баррель, прибавив в цене 0,4 процента, майские фьючерсы на нефть марки WTI подорожали примерно на 0,3 процента — до 63,2 доллара за бочку.
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 Ещё 5 источников 
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