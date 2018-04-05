Биржи США выросли на оптимизме по поводу отношений с Китаем

МОСКВА , 5 апр /ПРАЙМ/. Основные фондовые индексы США завершили четверг ростом на фоне сообщений о переговорах США и КНР , последовавших за введения Китаем ввозных пошлин на ряд американских товаров, следует из данных торгов.

Промышленный индекс Dow Jones прибавил 0,99%, до 24505,22 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ на 0,49%, до 7076,55 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 на 0,69%, до 2662,84 пункта.

Главный экономический советник президента США Ларри Кадлоу заявил, что Белый дом ведет с китайской стороной переговоры и не намерен разворачивать торговую войну. При этом дата вступления в силу китайских пошлин зависит от того, когда США введут свои импортные ограничения, обеспечивая таким образом время для маневров с обеих сторон.

Инвесторы также следят за внутренней статистикой. Так, число заявок по безработице на прошлой неделе увеличилось до максимума с начала 2018 года, — до 242 тысяч, а дефицит торгового баланса США в феврале вырос на 0,9 миллиарда долларов, или на 1,59%, по сравнению с пересмотренным показателем января — до 57,6 миллиарда долларов. Аналитики полагали, что дефицит торгового баланса вырос до 56,9 миллиарда.

Кроме того, в пятницу министерство труда США сообщит данные по росту почасовой заработной платы в стране в марте. Эта статистика является показательной для оценки темпов инфляции.