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Биржи США снижаются на статистике и опасениях введения новых торговых пошлин
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Биржи США снижаются на статистике и опасениях введения новых торговых пошлин 

Прайм 43 минуты назад
Фото: Российская Газета
Основные фондовые индексы США снижаются в пятницу на открытии торгов на фоне беспокойства инвесторов относительно возможного введения новых пошлин на товары из КНР и после выхода статистики по рынку труда, следует из данных торгов.
По состоянию на 16.56 мск промышленный индекс Dow Jones снижался на 0,41%, до 24403,83 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,26%, до 7057,97 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,4%, до 2652,28 пункта.
Ранее в пятницу президент Дональд Трамп поручил торговому представителю США изучить возможность повышения пошлин на товары из Китая на 100 миллиардов долларов. Официальный представитель министерства коммерции Китая Гао Фэн, комментируя распоряжение президента США Дональда Трампа, назвал действия американской стороны ошибочными.
На общем фоне беспокойства по поводу развития торговой войны между КНР и США инвесторы вновь стали распродавать акции компаний. Сильнее всего снижается стоимость экспортоориентированных американских компаний — бумаги Boeing дешевеют почти на 1%, Caterpillar — на 1,14%.
"Конечно, это (заявления обеих сторон — ред.) могут быть тактикой переговоров, но отзывается все это нервозностью и экстремальной волатильностью на рынках", — приводит агентство Рейтер мнение главного инвестиционного стратега и старшего портфельного менеджера в SlateStone Wealth LLC в Нью-Йорке Роберта Павлика (Robert Pavlik).
Кроме этого, трейдеры отыгрывают данные по уровню безработицы в США в марте, который сохранился на планке в 4,1% — минимуме за последние более чем 17 лет. Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали, что безработица в марте снизилась до 4%.
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 Ещё 15 источников 
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