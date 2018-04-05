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Американские биржи растут на оптимизме по перспективам торговых отношений США и Китая
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Американские биржи растут на оптимизме по перспективам торговых отношений США и Китая 

Прайм 1 час назад
Фото: Российская Газета
Основные фондовые индексы США растут в четверг на сообщениях о переговорах США и КНР, последовавших за введения Китаем ввозных пошлин на ряд американских товаров, следует из данных торгов.
По состоянию на 17.05 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 0,82%, до 24464,12 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,6%, до 7084,34 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,56%, до 2658,72 пункта.
На этой неделе главной негативной новостью для американских фондовых индексов стало решение Госсовета Китая ввести пошлины в размере 25% на 106 наименований товаров, импортируемых из США. Данная мера оценивалась как ответ на публикацию Вашингтоном обширного списка китайских товаров, на которые предлагается ввести новые пошлины.
Однако в четверг у инвесторов появился оптимизм, обусловленный сообщениями о переговорах США и Китая по вопросам экономики. Главный экономический советник президента США Ларри Кадлоу заявил, что Белый дом ведет переговоры с китайской стороной и не намерен разворачивать торговую войну. При этом дата вступления в силу китайских пошлин зависит от того, когда США введут свои импортные ограничения, обеспечивая таким образом время для маневров для обеих сторон.
"Прекращение торговых переговоров и политические ошибки могут привести к полномасштабной торговой войне, которая способна нанести ущерб глобальному бизнесу, потребительскому доверию, инвестиционным перспективам и экономическому росту" -, приводит газета The Wall Street Journal мнение кредитного аналитика S&P Global Ratings Терри Чена (Terry Chan).
Прайм: последние новости
Более 150 тыс тонн "сыроподобной" продукции ввезено в Россию в 2017 г Китай инициировал разбирательство в ВТО из-за пошлин США на алюминий и сталь Цена золота колеблется на новостях о планах США по пошлинам на китайские товары
 Ещё 11 источников 
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