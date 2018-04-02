Лукашенко и Порошенко встретятся в октябре

Лидеры двух государств провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили организацию в Белоруссии Дней культуры Украины 7-20 июля, а также подготовку к проведению октябрьского форума регионов. Президенты также затронули вопросы активизации торгово-экономического сотрудничества и взаимодействие в других областях.

Последняя встреча Лукашенко и Порошенко состоялась 2 ноября 2017 года в Абу-Даби