Лукашенко и Порошенко встретятся в октябре 

Президенты Белоруссии и Украины Александр Лукашенко и Петр Порошенко запланировали встретиться в Гомеле на первом форуме регионов двух стран в октябре. Об этом в понедельник сообщает агентство БелаПАН со ссылкой на белорусского посла в Киеве Игоря Сокола.
Лидеры двух государств провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили организацию в Белоруссии Дней культуры Украины 7-20 июля, а также подготовку к проведению октябрьского форума регионов. Президенты также затронули вопросы активизации торгово-экономического сотрудничества и взаимодействие в других областях.
Последняя встреча Лукашенко и Порошенко состоялась 2 ноября 2017 года в Абу-Даби.
30 марта в связи с запретом поставок ряда белорусских продуктов в Россию Александр Лукашенко поручил правительству искать новые рынки сбыта.