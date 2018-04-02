РФ пригрозила Белоруссии новыми ограничениями 

Россельхознадзор пригрозил Белоруссии ограничить ввоз картофеля, если обнаружит факт реэкспорта.
В заявлении, опубликованном на сайте ведомства, говорится, что 30 марта в Псковской области было обнаружено 18 тонн картофеля египетского происхождения, поступившего на территорию России из Белоруссии в сопровождении фитосанитарного сертификата, выданного ГУ «Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений Республики Беларусь».
В случае повторного выявления реэкспорта Россельхознадзор пообещал ввести временные ограничения на ввоз белорусского картофеля.