Россия намерена запретить ввоз картофеля из Белоруссии из-за рекэкспорта

В партии картофеля из Белоруссии обнаружена египетская продукция. В связи с этим Россельхознадзор может временно ограничить ввоз белорусского картофеля, передает ТАСС

Ведомство с 16 марта ограничило ввоз египетского картофеля, однако 30 марта обнаружило его под видом картофеля, импортируемого из Белоруссии.