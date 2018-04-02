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Россия намерена запретить ввоз картофеля из Белоруссии из-за рекэкспорта
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Россия намерена запретить ввоз картофеля из Белоруссии из-за рекэкспорта 

ТВ Центр 56 минут назад
Фото: ТВ Центр
В партии картофеля из Белоруссии обнаружена египетская продукция. В связи с этим Россельхознадзор может временно ограничить ввоз белорусского картофеля, передает ТАСС.
Ведомство с 16 марта ограничило ввоз египетского картофеля, однако 30 марта обнаружило его под видом картофеля, импортируемого из Белоруссии.
"В случае повторного выявления подобных случаев Россельхознадзор будет вынужден ввести временные ограничения на поставки в Российскую Федерацию картофеля продовольственного происхождения республика Беларусь в сопровождении белорусских фитосанитарных сертификатов", — отметили в Россельхознадзоре.
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