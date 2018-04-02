Россия может запретить ввоз картофеля из Белоруссии из-за реэкспорта 

Ввоз картофеля из Беларуси может быть приостановлен, потому что ранее в партиях этой культуры была обнаружена продукция из Египта. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.
Ввоз египетской картошки в Россию ограничили две недели назад, 16 марта. А уже 30 марта ее попытались ввезти в нашу страну под видом белорусской в объеме 18 тонн. Сопровождалась партия фитосанитарным сертификатом, который был выдан «Главной государственной инспекцией по семеноводству, карантину и защите растений Республики Беларусь».
Если такое повторится, Россельхознадзору придется временно ограничить из Беларуси ввоз картофеля, сопровождаемого белорусскими фитосанитарными сертификатами, сообщает ведомство.