Россия может ограничить ввоз картофеля из Белоруссии

Россельхознадзор может ограничить ввоз картофеля из Белоруссии , если обнаружит реэкспорт. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как отмечается, специалисты Россельхознадзора обнаружили партию египетского картофеля поступившего в Россию из Белоруссии. При этом груз поступил в сопровождении белорусского фитосанитарного сертификата.

"В случае повторного выявления подобных случаев Россельхознадзор будет вынужден ввести временные ограничения на поставки в Россию картофеля продовольственного происхождением республика Беларусь в сопровождении белорусских фитосанитарных сертификатов", — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Россельхознадор выявил мошенническую схему при производстве молока в Белоруссии.