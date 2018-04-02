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Россия может ограничить ввоз картофеля из Белоруссии
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Россия может ограничить ввоз картофеля из Белоруссии 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: ТАСС
Россельхознадзор может ограничить ввоз картофеля из Белоруссии, если обнаружит реэкспорт. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Как отмечается, специалисты Россельхознадзора обнаружили партию египетского картофеля поступившего в Россию из Белоруссии. При этом груз поступил в сопровождении белорусского фитосанитарного сертификата.
"В случае повторного выявления подобных случаев Россельхознадзор будет вынужден ввести временные ограничения на поставки в Россию картофеля продовольственного происхождением республика Беларусь в сопровождении белорусских фитосанитарных сертификатов", — заявили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что Россельхознадор выявил мошенническую схему при производстве молока в Белоруссии.
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