НПЗ в РФ просят кабмин отложить налоговый маневр

Москва , 2 апреля — «Вести. Экономика». Российские нефтеперерабатывающие компании попросили главу правительства Дмитрия Медведева отложить налоговый маневр в отрасли, передает РБК.

Подписанное главой Ассоциации нефтепереработчиков и нефтехимиков Виктором Рябовым письмо с предложениями компаний было отправлено в кабмин еще 26 марта.

Как отметил Рябов, с 2015 по 2017 год инвестиции в нефтепереработку и нефтехимию снизились, а нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) столкнулись с трудностями из-за «постоянного изменения налоговой нагрузки».

В ассоциации попросили Медведева снизить налоговую нагрузку на переработку, отказаться от повышения ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), а также сохранить экспортную пошлину на нефть минимум на пять лет.

По словам Рябова, налоговая нагрузка на моторное топливо сейчас составляет 65%, нефтепереработка убыточна, поэтому изменение пошлин усугубит ситуацию.