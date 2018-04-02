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НПЗ в РФ просят кабмин отложить налоговый маневр
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НПЗ в РФ просят кабмин отложить налоговый маневр 

Вести Экономика 2 часа назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 2 апреля — «Вести. Экономика». Российские нефтеперерабатывающие компании попросили главу правительства Дмитрия Медведева отложить налоговый маневр в отрасли, передает РБК.
Подписанное главой Ассоциации нефтепереработчиков и нефтехимиков Виктором Рябовым письмо с предложениями компаний было отправлено в кабмин еще 26 марта.
Как отметил Рябов, с 2015 по 2017 год инвестиции в нефтепереработку и нефтехимию снизились, а нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) столкнулись с трудностями из-за «постоянного изменения налоговой нагрузки».
В ассоциации попросили Медведева снизить налоговую нагрузку на переработку, отказаться от повышения ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), а также сохранить экспортную пошлину на нефть минимум на пять лет.
По словам Рябова, налоговая нагрузка на моторное топливо сейчас составляет 65%, нефтепереработка убыточна, поэтому изменение пошлин усугубит ситуацию.
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