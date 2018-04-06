Как Трамп управляет финансовыми рынками

Москва , 6 апреля — «Вести. Экономика». Дональд Трамп так любит громкие заявления, что, похоже, готов делать их ежедневно, вызывая то панику, то эйфорию на рынках. Для чего он это делает?

Zerohedge

Президент США Дональд Трамп становится главным ньюсмейкером для мировых рынков и в первую очередь для рынка американского. Практически любое его заявление оборачивается довольно сильным движением котировок.

Конечно, все внимание сейчас приковано к «торговой войне» Китая и США. Изначально Штаты озвучили свои ограничения для китайских товаров на сумму в $50 млрд, после чего Пекин с некоторым промедлением ответил зеркально.

И хотя на данном этапе это всего лишь угрозы (реализованы эти меры должны быть только в мае), рынки очень испугались и протестировали февральские минимумы.

Затем появилась информация о том, что страны якобы готовы к переговорам, и трейдеры вздохнули с оптимизмом, после чего рынки начали бурно расти. Но Трампу, похоже, не нравится рост рынков. Как еще объяснить тот факт, что он сделал заявление о том, что поручает торговому представителю США рассмотреть возможность введения дополнительных пошлин на китайские товары на сумму $100 млрд

Любопытно, что сделано это было сразу после закрытия рынков и фьючерсы полетели вниз.

[ИСТОРИЯВОПРОСА] Дональд Трамп"В свете несправедливых ответных действий Китая я поручил торговому представителю США рассмотреть вопрос о том, будут ли уместны в соответствии с разделом 301 закона о торговле дополнительные пошлины в размере $100 миллиардов и если да, определить товары, которые будут облагаться этими пошлинами". [/ИСТОРИЯВОПРОСА] Зачем американский президент идет на такие шаги — не совсем понятно, и об этом говорят многие эксперты. Китай уже дал понять, что готов пойти на некоторые уступки, но Трамп почему-то накаляет обстановку.

В принципе, пока это всего лишь заявления, но никто пока не может сказать точно, начнется реальная «торговая война» или нет.

"Пока непонятно, какая связь между тем, что говорит президент, и тем, какой на самом деле станет политика", — заявил Bloomberg Дэвид Ловингер, бывший высокопоставленный чиновник казначейства, который сейчас является управляющим директором по развивающимся рынкам в TCW Group Inc.

Как бы то ни было, теперь нужно ждать ответа от Китая. В первый раз на это ушло 9 часов. Сейчас, возможно, потребуется чуть меньше.

Если же ориентироваться на финансовые рынки, которые часто могут подсказать развитие событий, то пока ничего страшного не происходит. Так, фьючерсы на индекс S&P 500 протестировали линию тренда, которую недавно преодолели. По идее, теперь должно последовать продолжение восходящего движения.

На дневном графике индекса Dow Jones картина неоднозначная. С одной стороны, котировки немного не дошли до уровня сопротивления, с другой — уже с текущих уровней мы можем увидеть еще один заход к минимумам.

Напомним также, что сегодня первая пятница месяца и внимание инвесторов будет приковано к статистике по рынку труда США, что может отвлечь их от «торговых войн» и внести свои коррективы.