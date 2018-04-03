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Сеул запустит собственную криптовалюту
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Сеул запустит собственную криптовалюту 

Ведомости 1 час назад
Фото: Reuters
Сеул планирует выпустить собственную криптовалюту S-Coin для финансирования городских социальных программ. Об этом рассказал мэр столицы Южной Кореи Парк Вон Сун в интервью Coindesk Korea.
К концу апреля город выпустит соответствующие нормативные акты для запуска криптовалюты. Мэр Сеула также планирует организовать общественный фонд поддержки технологии блокчейн и связанных с ней стартапов.
В случае удачного запуска сеульская криптовалюта может быть использована для финансирования программ социального обеспечения госслужащих, молодых специалистов и граждан, помогающих в охране окружающей среды. Также рассматривается возможность расплачиваться криптовалютой с городскими строительными подрядчиками.
В ноябре прошлого года Сеул привлек экспертов Samsung для внедрения в городском управлении системы блокчейн.
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