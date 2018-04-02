Путин отметил оренбуржцев госнаградами

В числе награжденных оказались и оренбуржцы, сообщает пресс-служба правительства региона. Так, медаль «За спасение погибавших» ученик Беляевской средней школы Виктор Брагин.

Кроме того, за заслуги в области нефтяной и газовой промышленности, многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден машинист технологических компрессоров филиала ООО «Газпром ПХГ» «Совхозное управление подземного хранения газа».

Почетное звание «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации» присвоено сразу пяти работникам ООО «Газпром добыча Оренбург»