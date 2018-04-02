Лондон готовит удар по российской валюте

Тучи над рублем

Рубль всегда был и остается уязвимым со стороны геополитических рисков. То же самое можно сказать о любой валюте. Беда рубля в том, что он мало что может этим рискам противопоставить — прежде всего нефть, если ее цена отправляется вверх, но и цена нефти определяется во многом внешними по отношению к России факторами. Пока зоной поддержки рубля остается привлекательность российских бумаг для иностранных инвесторов. И именно по этой зоне намерена нанести удар Великобритания

Когда-то в нашей стране зубрили цитаты Ленина. Одна из них: «Политика — это концентрированное выражение экономики». Менее популярна другая цитата того же автора: «Политика не может не иметь первенства над экономикой». И то, и другое верно. Важны обстоятельства места и времени.

Обратимся к сегодняшним антироссийским санкциям. Это политический курс, направленный на то, чтобы средствами экономического давления попытаться добиться изменения политики Москвы . Коктейль из политических целей и экономических средств, «первенство политики над экономикой». Но экономика даже в раКВах санкций способна корректировать политику. Именно экономические интересы продиктовали одобрение проекта «Северный поток‑2» Германией , они же заставили минфин США уклониться от рекомендации ввести запрет на покупку американскими инвесторами долговых бумаг РФ. Пока картина такая: политика диктует прилив санкций, экономика — их отлив.

Случился острый политический кризис, связанный с отравлением в Англии Сергея и Юлии Скрипаль . Санкции могут начать очередной прилив. Как сообщила The Guardian, британский премьер Тереза Мэй рассматривает возможность введения ограничений на операции с российскими государственными облигациями. Ограничения предлагает, в частности, Эмиль Симпсон из Harvard Society of Fellows. Он считает, что необходимы санкции не только на отдельные сектора экономики России, отдельные компании и физические лица, но и на российское государство как таковое. Адекватный, по его мнению, инструмент — запрет на операции с российскими гособлигациями. Что при этом госбюджет помимо возможной поддержки компаний, попавших под санкции, обязательно выполняет и социальные функции, остается за скобками.

Сделает ли Тереза Мэй то, от чего воздержался Дональд Трамп ? «За» говорит ее решимость заслужить титул очередной «железной леди» на антироссийской политике. «Против» — экономические интересы и гораздо меньшая заинтересованность в новых санкциях со стороны других стран Запада. В середине марта российский Минфин провел размещение еврооблигаций на $4 млрд, спрос со стороны иностранных инвесторов доходил до $7,5 млрд По имеющимся оценкам, доля английских инвесторов по разным бумагам была весьма высока: от 22 до 49%.