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Торгпредство РФ в США перестало функционировать
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Торгпредство России в США перестало функционировать 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков Перейти в фотобанк
Замглавы Минэкономразвития России Алексей Груздев заявил, что торгпредство России в США фактически свернуло свою деятельность.
«Через дипломатические миссии, к коим относится и торговое представительство, осуществляли и функции, когда нужно было помочь предпринимателю из одной страны найти партнера в другой стране, помочь провести переговоры, дать экспертную оценку, как правильно выстраивать отношения. Вот с этой точки зрения де-факто сворачивание деятельности торгпредства в США, отсутствие дипломатов с соответствующей подготовкой европейских, конечно же, это окажет влияние», — цитирует ТАСС Груздева.
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Ранее Вашингтон решил выслать 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии России при ООН в качестве меры против Москвы из-за так называемого дела Скрипаля. В ответ на это 58 сотрудников посольства США в Москве и два работника генерального консульства США в Екатеринбурге были объявлены персонами нон грата.
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