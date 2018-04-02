Казна Костромской области ощутила процветание

Костромской области обнаружили положительную динамику в доходах бюджета, узнал KOSTROMA.TODAY. Речь идет о поступлениях в казну за первый квартал.

«Отмечается рост по всем основным доходным источникам. В частности, более чем на 3% выросли доходы по налогам на прибыль, по НДФЛ рост составил 12%. Также увеличилась доходная часть по акцизам — на 9,7% и по транспортному налогу — порядка 10%», — рассказал директор департамента финансов Игорь ЗАМУРАЕВ.

Всего рост доходов составил 7,8% — это 280 миллионов рублей.