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Казна Костромской области ощутила процветание
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Казна Костромской области ощутила процветание 

Kostroma.Today 1 час назад
Фото: Kostroma.Today
В Костромской области обнаружили положительную динамику в доходах бюджета, узнал KOSTROMA.TODAY. Речь идет о поступлениях в казну за первый квартал.
«Отмечается рост по всем основным доходным источникам. В частности, более чем на 3% выросли доходы по налогам на прибыль, по НДФЛ рост составил 12%. Также увеличилась доходная часть по акцизам — на 9,7% и по транспортному налогу — порядка 10%», — рассказал директор департамента финансов Игорь ЗАМУРАЕВ.
Всего рост доходов составил 7,8% — это 280 миллионов рублей.
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