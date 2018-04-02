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Российский рынок довольно стойко выдерживает обострение дипотношений, — Дарья Желаннова, аналитик УК «Альфа-Капитал»
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Российский рынок довольно стойко выдерживает обострение дипотношений, — Дарья Желаннова, аналитик УК «Альфа-Капитал» 

Прайм 37 минут назад
Фото: Прайм
Индекс S&P 500 вырос на 0,26%, Dow Jones — на 0,42%, Nasdaq снизился на 0,88%. Euro STOXX 600 вырос на 1,02%, MSCI развивающихся рынков снизился на 0,12%. На западных рынках неделя была короткой, в пятницу был выходной по случаю начала католической Пасхи. Российский рынок, в свою очередь, также не показал явно выраженной динамики.
Рынок продолжает нервничать относительно рисков развязывания торговой войны. Китай ввел ответные пошлины на 128 наименований продукции из США, в частности на фрукты и свинину, с целью компенсировать ущерб страны от введенных пошлин на сталь и алюминий. Мы спокойно относимся к этим новостям, так как вряд ли Китай мог ответить иначе. Но с учетом пропорциональности ответа, речь по-прежнему идет скорее о торге в вопросах торговых соглашений между двумя странами, а не о глобальной торговой войне.
Рост ВВП США в четвертом квартале пересмотрен до 2,9% с 2,7. В основном за счет пересмотра вверх роста личного потребления (4). Инфляция потребительских расходов, которую отслеживает ФРС для принятия решений по ставкам, ускорилась до 1,8%. Таким образом, макроиндикаторы все еще демонстрируют хорошее состояние американской экономики, но при этом основным двигателем является потребление, что характерно для поздней стадии фазы роста. Но в краткосрочной перспективе существенных рисков по-прежнему не наблюдается, рынки закладывают еще как минимум два повышения ставок в этом году.
Российский рынок акций был волатилен внутри недели, но по итогам недели индекс МосБиржи закрылся фактически по цене открытия. Цена на нефть скорректировалась на 2%, курс рубля фактически не изменился. На рынки продолжает давить фактор геополитики — обострение дипломатических отношений с Великобританией, США и рядом стран, присоединившихся к партнерам. Стоит отметить, что российский рынок довольно стойко выдерживает эту историю. Пока до реализации каких-то серьезных мер дело не дошло, хотя Лондон и обсуждает возможности введения ограничения на покупку суверенного долга и ограничений участия компаний Лондонского Сити в организации новых размещений. По нашей оценке, это пока остается на уровне угроз, и вероятность реализации этих мер невелика.
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