Российский рынок довольно стойко выдерживает обострение дипотношений, — Дарья Желаннова, аналитик УК «Альфа-Капитал»

Индекс S&P 500 вырос на 0,26%, Dow Jones — на 0,42%, Nasdaq снизился на 0,88%. Euro STOXX 600 вырос на 1,02%, MSCI развивающихся рынков снизился на 0,12%. На западных рынках неделя была короткой, в пятницу был выходной по случаю начала католической Пасхи. Российский рынок, в свою очередь, также не показал явно выраженной динамики.

Рынок продолжает нервничать относительно рисков развязывания торговой войны. Китай ввел ответные пошлины на 128 наименований продукции из США , в частности на фрукты и свинину, с целью компенсировать ущерб страны от введенных пошлин на сталь и алюминий. Мы спокойно относимся к этим новостям, так как вряд ли Китай мог ответить иначе. Но с учетом пропорциональности ответа, речь по-прежнему идет скорее о торге в вопросах торговых соглашений между двумя странами, а не о глобальной торговой войне.

Рост ВВП США в четвертом квартале пересмотрен до 2,9% с 2,7. В основном за счет пересмотра вверх роста личного потребления (4). Инфляция потребительских расходов, которую отслеживает ФРС для принятия решений по ставкам, ускорилась до 1,8%. Таким образом, макроиндикаторы все еще демонстрируют хорошее состояние американской экономики, но при этом основным двигателем является потребление, что характерно для поздней стадии фазы роста. Но в краткосрочной перспективе существенных рисков по-прежнему не наблюдается, рынки закладывают еще как минимум два повышения ставок в этом году.