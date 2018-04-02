Политические вызовы. Почему инвесторам надо опасаться торговых войн

Март 2018 года запомнился инвесторам чередой громких политических событий. Из тех, что, безусловно, могут оказать влияние на финансовые рынки, стоит отметить переход США к политике торговых войн. В марте американские власти ввели повышенные пошлины на импорт стали и алюминия практически для всех торговых партнеров. При этом президент Дональд Трамп подчеркнул, что торговые войны — это даже хорошо, чем окончательно напугал контрагентов. В Евросоюзе тут же заявили, что примут ответные меры.

Вместе с тем, очевидно, что столь жесткие протекционистские меры в первую очередь направлены против Китая , где производят за месяц больше стали, чем в самих США за целый год. Из 169 действующих антидемпинговых правил по стали 29 направлены именно против КНР.

В этой связи полезно вспомнить историю. За последние 20 лет США уже дважды — при Буше-старшем и при Буше-младшем — вводили подобные пошлины на сталь. Оба раза они были вынуждены быстро отказаться от этой идеи — нововведение обернулось потерями для самих американских компаний, пострадавших от выросших цен на металлы.

В результате только в 2002 году в США потеряли работу около 200 тысяч человек. Таким образом, среди главных пострадавших от «военного положения» может оказаться американская экономика и фондовый рынок страны, а вслед за ними и рынки акций по всему миру.

Масштаб сопутствующих проблем до конца не ясен. Недавно появилась информация о возможном запрете китайских инвестиций в высокотехнологичный сектор США, а также о том, что вслед за европейскими производителями стали свою готовность к диалогу на предмет ввозных пошлин выразил представитель МИД КНР. От того, как быстро стороны придут к консенсусу по этому вопросу, во многом будет зависеть дальнейшая динамика мировых фондовых рынков. Правда, инвесторы выражают сомнения, что Пекин и Вашингтон смогут прийти к соглашению в ближайшее время, в связи с чем часть денежного потока игроки предпочли перенаправить с рынка акций на рынок американского госдолга.

Российским инвесторам не добавляет оптимизма развитие конфликта между Лондоном и Москвой на фоне «дела Скрипаля». Это уже привело к высылке российских дипломатов не только из Великобритании , но также из США и ЕС, что крайне негативно отразилось на динамике отечественных биржевых индексов.

В целом, в экономике России в первом квартале 2018 года было все в порядке:помимо экономического роста наблюдалось снижение процентных ставок, что означает уменьшение долговой нагрузки на эмитентов. В «спокойной» обстановке такая ситуация должна приводить к росту котировок акций.

Однако политические события и негативные новости с мировых фондовых рынков перевесили чашу весов: индекс Мосбиржи, забиравшийся в конце февраля выше 2350 пунктов, к концу марта упал в район 2270 пунктов, потеряв около 3,4%.

Мы ожидаем, что в апреле эта тенденция сохранится — значительное влияние на российский рынок будет оказывать политика и развитие ситуации с торговыми войнами на международной арене.

Наиболее уязвимыми окажутся бумаги, существенная доля которых находится в собственности иностранных инвесторов, особенно с учетом того, что за последние несколько месяцев в российские активы наблюдался серьезный приток иностранных денег.

Хорошим примером здесь является Сбербанк , акции которого подешевели за март примерно на 10%. По словам главы банка Германа Грефа, до 40% free-float акций Сбербанка находятся в руках американских инвесторов. А это, несмотря на позитивный фактор, связанный с активностью нерезидентов на российских биржевых площадках, создает также риски более сильной коррекции при усилении негативной тенденции на глобальных рынках. Это обусловлено тем, что большее влияние на стоимость акций оказывают спекуляции крупных игроков, таких как иностранные хедж-фонды, которые, как правило, не инвестируют, а играют на коротком отрезке времени и при малейшей смене конъюнктуры фиксируют позиции, а в отдельных случаях — начинают игру на понижение.

Вместе с тем, несмотря на возросший уровень политических и макроэкономических рисков, аналитики «Финама» считают, что как на отечественном, на и на зарубежном рынках существует ряд бумаг, имеющих хороший потенциал роста и способных заинтересовать частных инвесторов.

Рынок облигаций

Сектор рублевых облигаций продолжил в марте жить своей жизнью, слабо реагируя на внешнюю конъюнктуру. Нерезиденты сохранили свое присутствие в ОФЗ из-за остающихся весьма привлекательными реальных уровней доходности (около 5% для 10-летних бумаг), тогда как спрос со стороны отечественных инвесторов подпитывается растущим профицитом ликвидности в банковской системе и падающими ставками по депозитам.

Немаловажным фактором поддержки рынка выступило заявление Банка России , согласно которому переход к нейтральной денежно-кредитной политике (ключевой ставке на уровне 6-7%) может быть завершен уже в текущем году. Индекс рублевых гособлигаций RGBI продолжает находиться вблизи своих исторических максимумов, доходности ОФЗ со сроком обращения в 3/10/15 лет составляют 6,5%, 7,1% и 7,2% годовых соответственно. Таким образом, несмотря на динамичное смягчение денежно-кредитной политики в последнее время, вся кривая ОФЗ продолжает торговаться с отрицательным спредом по доходности к ключевой ставке ЦБ РФ (7,25% годовых).

Все факторы поддержки локального облигационного рынка остаются в силе. Вместе с тем, потенциал дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ РФ постоянно сокращается, как и дифференциал рублевых и долларовых процентных ставок из-за роста доходностей базового актива (доллара) на фоне повышения ставки ФРС США . Не стоит сбрасывать со счетов и потенциальный риск санкций — с учетом того, что на нерезидентов приходится треть рынка ОФЗ. Кроме того, ожидающееся ускорение инфляции в России во второй половине текущего года и ее движение к целевому уровню 4%, очевидно, уменьшит реальные уровни доходностей рублевых облигаций.

Таким образом, потенциал роста цен на ОФЗ в ближайшей перспективе представляется нам ограниченным. Тем менее инвесторы по-прежнему имеют возможность зафиксировать доходность на уровне 7%. Среди наиболее ликвидных ОФЗ, торгующихся с премиями к кривой доходности, выделим, выпуски серии 26212 с погашением в 2028 году и серии 26221 с погашением в 2033 году.

Сектор отечественных евробондов продолжает выглядеть откровенно слабым. Наряду с фундаментальными факторами — ростом доходности базового актива из-за ужесточения монетарной политики в США и многолетних минимальных спредов в доходности — свою роль в охлаждении интереса инвесторов играет и фактор геополитики. Не спасает даже нефть, котировки которой находятся вблизи локальных максимумов. С начала 2018 года суверенная российская долларовая кривая сдвинулась в среднем на 0,5 процентных пункта по доходности вверх, сейчас предлагая ставку в диапазоне 2,7-5,3% годовых.

Впрочем, в условиях установившейся стабильной ценовой конъюнктуры в секторе рублевых облигаций, привлекательность долларовых бондов только растет. В этой связи обратим внимание на недавно размещенный Минфином РФ новый евробонд с погашением в 2029 году. Купон по бумаге составляет 4,375% годовых, сейчас выпуск предлагает доходность 4,5% годовых. Наша инвестиционная идея основана на том, что Минфин РФ в настоящее время готовит законопроект, который освободит граждан от уплаты НДФЛ с доходов от курсовой разницы при совершении операций с государственными евробондами. Льгота коснется всех бумаг, эмитированных после 1 января 2018 года. В случае принятия законопроекта привлекательность долларового выпуска «Россия-29» возрастет, бумаги подорожают и инвесторы получат дополнительный доход за счет роста их стоимости.

Рынок акций

В сегменте компаний, занимающихся развитием инфраструктуры, мы рекомендуем инвесторам обратить внимание на акции компании Aqua America, занимающаяся поставками воды частным клиентам и коммерческим организациям, а также водоотведением в восьми штатах США. Мы считаем, что сектор, занимающийся поставкой, очисткой и обработкой воды является будущим «новым золотом» в связи с глобальным дефицитом водных ресурсов. Также стоит отметить, что водная инфраструктура США уже сильно изношена. По оценкам экспертов, ежегодные инвестиции в поддержку и обновление предприятий, связанных с водной индустрией, будут увеличиваться на 6-7%.

Компании сектора водных ресурсов считаются защитными активами благодаря тому, что услуги, оказываемые этими фирмами, относятся к сервисам первой необходимости как для бизнеса, так и потребителей. Что касается сравнительных коэффициентов, то акции Aqua America недооценены по мультипликаторам P/E ntm и P/E ltm по отношению к среднерыночному значению на 11% и 2% соответственно. Мы рекомендуем покупать акции Aqua America с целевой ценой $39, что эквивалентно потенциалу роста в размере 18%.

В секторе высокотехнологичных компаний мы бы посоветовали инвесторам обратить внимание на акции Applied Materials — одного из ведущих мировых производителей оборудования для выпуска полупроводниковых чипов и дисплеев. Среди клиентов компании числятся многие технологические гиганты, включая Intel и Samsung, а также контрактные производители чипов TSMC и Global Foundries.

Фактически все серьезные технические инновации в отрасли происходят с непосредственным участием Applied Materials. После некоторой паузы, связанной с финансовым кризисом, мировые производители полупроводников и дисплеев все активнее инвестируют в обновление своего оборудования, и Applied Materials имеет все шансы остаться главным бенефициаром развития этого тренда.

Руководство Applied Materials ожидает, что годовой объем глобального рынка оборудования для производства полупроводниковых чипов и интегральных схем уже в 2018-2019 годы достигнет $50 млрд, а к 2021 году он может увеличиться до $75 млрд При этом мы рассчитываем, что компания останется дружественной своим акционерам и продолжит направлять значительные средства на выкуп акций и дивиденды. Среднесрочная целевая цена для акций Applied Materials составляет $70, что предполагает потенциал роста около 20% от текущих уровней.

В финансовом секторе интересно выглядят акции Citigroup Inc. — американской холдинговой компании c многолетней историей, рыночной капитализацией около $175 млрд и клиентской базой, в составе которой есть как физические и юридические лица, так и правительственные организации.

На наш взгляд, акции компании являются недооцененными по сравнению с сектором в целом и обладают приличным потенциалом роста в среднесрочной перспективе, в пользу чего говорят такие фундаментальные факторы как обширная география бизнеса Citigroup, улучшение динамики развития экономики США вкупе со снижением налога на прибыль корпораций и продолжающимся ростом процентных ставок.

Что касается финансовых результатов Citigroupза четвертый квартал и 2017 год, банку, как и большинству представителей сектора, не удалось избежать масштабных расходов, связанных с налоговой реформой. Однако без учета разовых статей скорректированная прибыль как за квартал, так и за 2017 год превзошла прогнозы рынка, при этом динамика выручки оказалась положительной. С учетом фундаментальных и технических факторов потенциал роста бумаг Citigroupна горизонте ближайших двенадцати месяцев составляет, по нашей оценке, около 35%.

В отношении акций российских компаний мы бы пока рекомендовали соблюдать некоторую осторожность — в силу геополитических рисков. В этих условиях можно обратить внимание на бумаги компаний, ориентированных на внутренний спрос и регулярно выплачивающих дивиденды. Одним из примеров таких эмитентов является ФСК ЕЭС

Компания отчиталась об умеренном улучшении ключевых финансовых показателей по итогам 2017 года: выручка от основного бизнеса (передачи электроэнергии) увеличилась на 12,9%, а чистая прибыль выросла на 6,9%. Недавно руководство компании сообщило о том, что дивидендные выплаты за 2017 год могут быть не ниже выплат за 2016 год. По нашим оценкам, финальный дивиденд может составить 0,01315 рубля на акцию, ожидаемая дивидендная доходность — 7,5%.

Читайте также

Стабилизация кризиса. Что ждет экономику России после победы Путина