В Восточном Дегунине ожидается падение цен на «вторичку» — эксперты рынка недвижимости

Согласно прогнозам аналитиков агентства «Индикаторы рынка недвижимости», в Восточном Дегунине ожидается спад цен на вторичное жилье на 0,2% в месяц. Минимальная ожидаемая цена за «квадрат» в июле — 117 411 рублей.

— За март цены на «вторичку» в Восточном Дегунине выросли на 1,7%, — поделился представитель агентства. — В среднем «квадрат» стоит 128 482 рубля. Это подняло Восточное Дегунино на три строчки вверх в рейтинге «дороговизны» жилья среди московских районов.

Он также добавил, что цены на недвижимость в районе в среднем ниже общемосковских на 21,6%. Восточное Дегунино остается самым «дешевым» районом Северного округа. (мю)